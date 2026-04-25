Трое юных спортсменов погибли в ДТП в Туркестанской области

В результате аварии трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте. Водитель Chevrolet Cobalt и еще один пассажир госпитализированы. Водитель грузового автомобиля помещен в изолятор временного содержания.

По предварительным данным, несовершеннолетние спортсмены вместе с тренером, находившимся за рулем, направлялись на соревнования по волейболу в Туркестан. При этом правоохранительные и уполномоченные государственные органы о перевозке детей уведомлены не были.

— По факту ДТП проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Полиция призывает граждан строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах, — сообщил заместитель начальника ДП Туркестанской области Бауыржан Зиятаев.

В ведомстве добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что четверо из 23 пострадавших детей госпитализированы после ДТП со школьным автобусом в Западно-Казахстанской области.