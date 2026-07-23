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    Каждый второй факт незаконной продажи алкоголя выявлен на одной улице в Усть-Каменогорске

    В Усть-Каменогорске сотрудники Иртышского отдела полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия по выявлению фактов незаконной реализации алкогольной продукции, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

    алкоголь
    Фото: акимат Астаны

    Работа направлена на предупреждение правонарушений, обеспечение общественного порядка и пресечение незаконной предпринимательской деятельности.

    С начала года полицейскими пресечено 34 факта незаконной реализации алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъята 1 тонна 311 литров спиртосодержащей продукции. Все нарушители привлечены к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и необходимых разрешительных документов.

    Проводимая работа носит системный характер. Так, в 2025 году сотрудниками полиции выявлен 21 факт незаконной реализации алкогольной продукции, из незаконного оборота изъято 825 литров спиртосодержащей продукции. В 2024 году пресечено 26 фактов, из незаконного оборота изъято 650,5 литра спиртосодержащей продукции.

    Значительная часть выявленных фактов приходится на улицу Аскартау. С начала года здесь пресечено 16 фактов незаконной реализации алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъята 1 тонна 272 литра спиртосодержащей продукции.

    После завершения всех предусмотренных законодательством процессуальных мероприятий изъятая спиртосодержащая продукция подлежит уничтожению в установленном порядке.

    Для предупреждения и своевременного выявления подобных нарушений профилактические мероприятия проводятся ежедневно. В местах, требующих повышенного внимания, ежедневно несут службу патрульные наряды полиции. Мониторинг оперативной обстановки также осуществляется с использованием системы видеонаблюдения ЦОУ, что позволяет своевременно реагировать на поступающие сообщения и принимать меры в рамках действующего законодательства.

    Департамент полиции Восточно-Казахстанской области призывает граждан сообщать о фактах незаконной реализации алкогольной продукции по номеру «102». Каждое обращение проверяется, а при подтверждении информации принимаются предусмотренные законом меры.

    В Усть-Каменогорске с начала года из незаконного оборота изъяли почти 1,5 тонны алкогольной и спиртосодержащей продукции. Очередную крупную партию объемом 215 литров выявили 7 июля.

    ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Алкоголь Усть-Каменогорск
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор