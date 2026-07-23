Каждый второй факт незаконной продажи алкоголя выявлен на одной улице в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске сотрудники Иртышского отдела полиции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия по выявлению фактов незаконной реализации алкогольной продукции, передает агентство Kazinform со ссылкой на МВД РК.

Работа направлена на предупреждение правонарушений, обеспечение общественного порядка и пресечение незаконной предпринимательской деятельности.

С начала года полицейскими пресечено 34 факта незаконной реализации алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъята 1 тонна 311 литров спиртосодержащей продукции. Все нарушители привлечены к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и необходимых разрешительных документов.

Проводимая работа носит системный характер. Так, в 2025 году сотрудниками полиции выявлен 21 факт незаконной реализации алкогольной продукции, из незаконного оборота изъято 825 литров спиртосодержащей продукции. В 2024 году пресечено 26 фактов, из незаконного оборота изъято 650,5 литра спиртосодержащей продукции.

Значительная часть выявленных фактов приходится на улицу Аскартау. С начала года здесь пресечено 16 фактов незаконной реализации алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъята 1 тонна 272 литра спиртосодержащей продукции.

После завершения всех предусмотренных законодательством процессуальных мероприятий изъятая спиртосодержащая продукция подлежит уничтожению в установленном порядке.

Для предупреждения и своевременного выявления подобных нарушений профилактические мероприятия проводятся ежедневно. В местах, требующих повышенного внимания, ежедневно несут службу патрульные наряды полиции. Мониторинг оперативной обстановки также осуществляется с использованием системы видеонаблюдения ЦОУ, что позволяет своевременно реагировать на поступающие сообщения и принимать меры в рамках действующего законодательства.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области призывает граждан сообщать о фактах незаконной реализации алкогольной продукции по номеру «102». Каждое обращение проверяется, а при подтверждении информации принимаются предусмотренные законом меры.

В Усть-Каменогорске с начала года из незаконного оборота изъяли почти 1,5 тонны алкогольной и спиртосодержащей продукции. Очередную крупную партию объемом 215 литров выявили 7 июля.