Почти полторы тонны нелегального алкоголя изъяли в Усть-Каменогорске с начала года

В Усть-Каменогорске с начала года из незаконного оборота изъяли почти 1,5 тонны алкогольной и спиртосодержащей продукции. Очередную крупную партию объемом 215 литров выявили накануне, 7 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

О факте незаконной реализации спиртосодержащей продукции сообщили участники республиканской акции молодежного общественного объединения «Дала Қырандары», стартовавшей в этот день одновременно в нескольких городах Казахстана. В этом году общественники решили сосредоточиться не на отдельных торговых точках, а на выявлении крупных каналов поставок и мест возможного производства суррогатного алкоголя.

Во время рейда в Усть-Каменогорске активисты провели контрольную закупку спиртосодержащей жидкости, приобретя 43 пятилитровые емкости общим объемом 215 литров. После фиксации факта незаконной реализации на место были вызваны сотрудники полиции и Департамента экономических расследований.

По информации организаторов акции, во время дальнейшей проверки на объекте также были обнаружены цистерны со спиртосодержащей жидкостью, предположительно использовавшейся для производства суррогатного алкоголя. Вся продукция передана правоохранительным органам для проведения процессуальных действий и судебной экспертизы.

Фото: ОО «Дала Қырандары»

— Сегодня мы смещаем акцент с выявления отдельных торговых точек на крупные каналы поставок и возможные места производства суррогатного алкоголя. Именно такой подход позволит эффективнее бороться с его распространением, — отметил координатор МОО «Дала Қырандары» по ВКО Нургали Турсынгазиев.

В департаменте области сообщили, что владелец продукции привлечен к административной ответственности по статье 463 КоАП РК за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и необходимых разрешительных документов. Ему назначен штраф в размере 15 МРП.

— Для установления состава изъятого вещества и определения степени его безопасности назначена судебно-экспертная экспертиза. После получения ее результатов материалы будут направлены в суд для принятия окончательного процессуального решения, — сообщили в департаменте полиции.

По данным ведомства, с начала года в областном центре выявлено 57 фактов незаконной предпринимательской деятельности, связанной с реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. Всего из незаконного оборота изъято почти 1,5 тонны такой продукции.

В полиции напоминают, что приобретение алкоголя в неустановленных местах может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья, и призывают жителей сообщать о фактах незаконной торговли по телефону 102.

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