Каждый шестой алматинец копит на жилье — Отбасы банк

Как сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель директора филиала «Отбасы банка» в Алматы Камшат Оналбаева, сегодня каждый шестой житель мегаполиса накапливает средства на приобретение собственного жилья. При поддержке банка жилье уже приобрели 70 284 семьи в городе.

По ее словам, за последние три года количество новых депозитов увеличилось в три раза. Если в 2023 году было открыто 26,4 тысячи вкладов, то в 2025-м алматинцы оформили рекордные 86,9 тысячи новых депозитов, заметно увеличив и объем накоплений.

— Мы видим, что жители Алматы все чаще выбирают осознанную стратегию — сначала накопить, а потом покупать жилье. Это позволяет снизить будущую кредитную нагрузку и получить заем на более выгодных условиях. В 2025 году банк выдал алматинцам 16 444 доступных займа. Существенную роль здесь сыграли программа «Наурыз» и новое направление «Наурыз жұмыскер», — отметила Камшат Оналбаева.

Общая сумма выданных в 2025 году займов составила 44,5 трлн тенге. По программе «Наурыз» жилье приобрели 2 230 горожан, а направление «Наурыз жұмыскер» помогло решить жилищный вопрос 750 работникам предприятий. Кроме того, в рамках программы «Алматы жастары» в 2025 году жилье приобрели 2 189 молодых алматинцев.

