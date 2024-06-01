Каждый из нас может и должен быть защитником детей - Динара Закиева

В Казахстане предпринимаются значительные меры по защите прав детей и созданию безопасной среды для их развития. Недавно был принят долгожданный закон о семейно-бытовом насилии. Увеличивается количество специалистов органов опеки. С сентября в школы вводятся антибуллинговая программа и 10-минутные уроки «Личная безопасность». Продолжаются работы по подключению образовательных объектов к подразделениям полиции, что должно завершиться к 2025 году. Обо всех новых инициативах в эксклюзивном интервью корреспонденту Kazinform рассказала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

— Динара Болатовна, уже почти год Вы являетесь уполномоченным по правам ребенка. Каким был этот год для Вас? Что было сделано за это время?

— За этот год по поручению Президента я работала по четырем направлениям. Во-первых, это проблема насилия и безопасности детей. Глава государства уделяет особое внимание этому вопросу. Поручения по ужесточению наказания за насилие были озвучены в Посланиях народу Казахстана в 2022 и 2023 годах. С июня прошлого года совместно с государственными органами, при поддержке Администрации Президента, Государственного советника, с экспертами мы работали над законопроектом по обеспечению безопасности детей.

Затем в сентябре я представила его Генеральной прокуратуре в Мажилисе. С поддержкой и дополнениями депутатов законопроект был направлен на заключение Правительства, в рамках которого мы отрабатывали уже детали и механизмы реализации. Далее он был обсужден в Мажилисе и Сенате. Закон об обеспечении прав женщин и безопасности детей был подписан Главой государства 15 апреля. В законе — более 70 поправок, 49 из них относятся именно к вопросам безопасности детей.

Во-вторых, совместно с МЦРИАП мы работали над открытием государственного контакт-центра/телефона доверия «111», который на текущий момент провел работу по более чем 12 тысячам обращений, а также мы работали над 415 письмами.

Вместе с тем, совместно с Министерством просвещения разработали и направили в Мажилис поправки в закон, предусматривающие увеличение количества специалистов органов опеки. С поддержкой депутатов они направлены на заключение Правительства. Надеюсь, что они будут приняты уже в этом году. Поскольку именно работа органов опеки является самой важной мерой и кровеносной системой защиты детей.

Сейчас в стране работают 398 сотрудников опеки. В начале года их количество составляло 309 человек. В среднем, на одного сотрудника приходится 22 тысячи детей, иногда 90 тысяч, а должно быть всего 5 тысяч. Например, сейчас в Шымкенте 485 тысяч детей и 5 сотрудников, а будет 90. Поэтому после внесения этих поправок их норматив будут закреплен законом.

Мы работали также и по внедрению антибуллинговой программы КИВА в школы. Она вводится в сентябре этого года в 110 школ как пилотный проект, затем уже во все школы страны. Кроме того, совместно с регионами разработали трехлетние планы по улучшению условий в 252 детских учреждениях, включая интернаты и МСУ (медико-социальные учреждения). Также были разработаны двухлетние планы по открытию Центров поддержки семьи и психологической поддержки. Совместно с регионами, фондами «Қазақстан Халқына», «Самрук Казына» и «Қамқорлық» открыли 8 реабилитационных центров в районах и 5 Центров для детей с аутизмом.

Помимо этого, с рабочими поездками я посетила 10 регионов для работы по уголовным делам, проверки учреждений, встреч с семьями, пострадавшими от наводнений и пожаров, а также проверки предоставленных им условий в эвакуационных пунктах.

— Говоря о законе о семейно-бытовом насилии, какие поправки Вы бы отметили наиболее важными в части обеспечения безопасности детей? И как Вы считаете, поможет ли новый закон снизить количество преступлений против детей?

— Законопроект состоит концептуально из двух частей, направленных на создание инструментов профилактики, раннего выявления и оказания помощи семьям, женщинам, детям, а также ужесточение наказания и обеспечение неотвратимости наказания. Всего в законе более 70 поправок, включающих внедрение системы по профилактике семейно-бытового насилия, нарушения прав детей и ужесточения наказания за все формы насилия.

Профилактика, направленная на создание инфраструктуры помощи семьям и детям включает:

открытие Центров поддержки семьи, мобильных групп по выявлению и помощи семьям в трудной жизненной ситуации и Центров психологической помощи детям для выявления насилия, буллинга в школах;

внедрение программ помощи жертвам насилия — детям;

особые требования, предусматривающие психологическую работу с агрессором, выселение агрессора и тд.

законодательное закрепление деятельности региональных уполномоченных по правам детей и тд.

Ужесточение наказания за все формы насилия в отношении личности, в том числе детей включает:

исключение примирения за все уголовные преступления, связанные с насилием в отношении детей;

ужесточение санкции за средний, тяжкий вред здоровью, истязание;

только пожизненный срок за педофилию, убийство.

уголовная ответственность за приставание сексуального характера в отношении детей;

криминализация насилия: уголовная ответственность за побои и нанесение легкого вреда здоровью;

содержание под стражей на время следственных действий по преступлениям, связанным с насилием в отношении ребенка;

ответственность за буллинг,

запрет на высадку ребенка из автобуса.

В целом, данный механизм должен существенно изменить ситуацию в лучшую сторону. Также хочу обратить внимание на то, что в ходе следствия выясняется, что в 70% случаев насилия окружающие знали, но не сообщали, поэтому важную роль в снижении насилия играет каждый из нас. Очень важно сообщать в органы полиции «102» или на телефон доверия «111», если вы знаете о фактах насилия. Развитие нулевой терпимости и участие каждого из нас в своевременном сообщении — важные факторы снижения количества насилия и обеспечения безопасности детей. Каждый из нас может и должен быть защитником детей.

— В августе прошлого года после массового отравления детей в Карагандинском областном центре Вы сообщали, что госорганы прорабатывают вопрос подключения камер видеонаблюдения детских учреждений к Центрам оперативного управления. На какой стадии сегодня находится этот вопрос?

— Для улучшения условий в детских интернатных учреждения и МСУ мы с акиматами составили и подписали трехлетние планы. В целом, сегодня из 19 948 объектов образования к ЦОУ (Центр оперативного управления) подключены 77%, около 5 тысяч объектов еще не подключены. Эту работу согласно плану должны завершить к концу 2025 года.

Среди 21 детских МСУ (как Карагандинское учреждение, где отравились дети) к ЦОУ подключено 9. Еще один должны подключить до конца этого года, по двум решаются технические вопросы. В Карагандинском МСУ также начали капитальный ремонт, а фонд «Қазақстан Халқына» обеспечит оборудованием для развития и реабилитации детей. К сентябрю хотим завершить процесс.

— Также в прошлом году после жестокого убийства пятилетней девочки Еркежан в селе Жибек Жолы Вы заявили, что теперь в школах будут введены уроки безопасности. Проводятся ли сегодня такие занятия? В каком формате обучают детей?

— Да, данные уроки вводятся с сентября 2024 года, то есть, с нового учебного года во всех школах, колледжах будут проводиться 10-минутные уроки «Личная безопасность». Для проведения этих уроков в течение этого года Министерство просвещения разработало специальные методические рекомендации. Педагоги будут использовать интерактивные методы, включая ролевые игры, ситуации и обсуждения, чтобы сделать уроки максимально полезными и интересными для детей. Мы хотим, чтобы содержание урока было максимально простым и проводилось постоянно. Такие занятия направлены на то, чтобы обеспечить наших детей важными знаниями и навыками, необходимыми для их безопасности. Основная цель — сформировать у школьников устойчивые навыки поведения в различных потенциально опасных ситуациях.

— Еще будучи депутатом, Вы часто поднимали вопрос создания комфортных условий для обучения детей с особыми потребностями. Как сегодня с этим обстоят дела в казахстанских школах? Насколько сегодня они обеспечены безбарьерной средой?

— Этот вопрос, к сожалению, решается очень сложно. Сказать, что ситуация кардинально изменилась за этот год — сложно. Мы работаем сейчас над открытием кабинетов поддержки инклюзии совместно с Министерством просвещения. В этом году хочу уделить больше внимания именно этому вопросу.

— За последние месяцы в стране участились случаи массовых драк среди детей. В разное время в социальных сетях распространялись видео драк учеников школ Астаны, Павлодара, Мангистау и Актобе. Буллинг и вымогательства сегодня также являются большой проблемой во многих школах. Как бы Вы объяснили причины таких участившихся случаев? Какие меры профилактики сегодня вводятся? И как Вы считаете, какую работу нужно проводить с детьми, склонными к противоправным действиям?

— В среднем, в день регистрируется 5 преступлений среди несовершеннолетних. Изучая такие случаи, мы смотрим разные аспекты жизни детей, например, их занятость в секциях дополнительного образования, отношения в семье и тд.

Например, сейчас 45% детей школьного возраста живут в сельской местности. Но в более чем 2 тысячах сел нет развитой инфраструктуры для детей, нет никаких спортивных объектов. По данному направлению мы проработали с фондом «Самрук-Казына» вопрос открытия быстровозводимых спорткомплексов, а с Министерством культуры и информации — открытие максимального количества секций дополнительного образования в Домах культуры и сельских клубов. Это вторая задача, реализацией которой будем заниматься в этом году.

Во вторых, как показывает мировой опыт, необходимы специальные программы. В этой связи, с сентября этого года в 110 школах как пилот вводится антибуллинговая программа КИВА. Данная программа научно доказанная и существует с 2009 года, реализуется в 15 странах, таких как Финляндия, Великобритания, Япония и т. д. Особенность программы в самом процессе и индивидуальном подходе к ученикам, а также в разнообразии инструментов — от внедрения в учебную программу игр, проработки ролей буллера, жертвы, подстрекателей и наблюдателей, — а также самое главное — обучение детей выявлять признаки самим и правильно реагировать, так как буллинг зачастую происходит там, где нет взрослых. Самый главный аспект — привить навык уважительного общения. Программа, которая будет внедряться с учетом нашего менталитета, должна снизить уровень таких явлений между детьми.

— Недавно одна из казахстанских правозащитниц написала пост в своем Instagram-аккаунте, где заявила, что Вы не участвуете во многих сложных судебных процессах, например, по делам об изнасиловании детей, которые тянутся годами. Не могли бы Вы прокомментировать это заявление?

— По уголовным делам, прежде всего, я работаю именно на стадии следствия с Генеральной прокуратурой и МВД. Делаю все, что от меня зависит. Это самая важная часть, так как здесь формируется доказательная база, определяется квалификация дела и т.д. Но если я вижу необходимость поддержать позицию гособвинения или моя позиция расходится с ними, то запрашиваю у суда возможность озвучить позицию.

В этом году я принимала участие в суде в Актюбинской и Мангистауской областях по делам, связанным с насильственными действиями сексуального характера, Алматинской области - по делу об изнасиловании и истязанию, Абайской области - по делу об убийстве, также в Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях.

— В стране начинается сезон детских лагерей. В прошлом году в этот период произошло несколько скандальных ситуаций. В соцсетях появилось видео, на котором дети со слезами на глазах просили забрать их из лагерей в Туркестанской области. Их кормили прокисшей едой и засохшим хлебом. Также сообщалось о детском лагере, размещенном прямо в здании сауны, куда отправили детей из социально уязвимых слоев населения Алматы. Какие изменения были внесены в организацию детского летнего отдыха после этих случаев?

— Сейчас в стране функционируют 120 государственных и примерно 98 частных лагерей, также организовываются палаточные и пришкольные лагеря.

В прошлом году мы все были свидетелями больших нарушений и опасных условий, в которых оказались дети. Например, в результате проверки, по итогам прошлого года, только 13 лагерей из 121 охваченных работали без нарушений, так как отсутствовали единые стандарты, требования, законодательная регуляция работы детских организаций.

В принятом законе об обеспечении прав женщин и безопасности детей мы предусмотрели норму по лицензированию лагерей и МСУ. Таким образом, в этой сфере услуг появится стандарт требований к условиям, воспитателям и тд.

Для подготовки учреждений к летнему отдыху в этом году мы с декабря проводили с акиматами работу, отдельное внимание этому уделило Правительство.

Напомним, сегодня в ряде стран, в том числе и в Казахстане, празднуется Международный день защиты детей.

В своем поздравлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будет ключевым приоритетом нашего государства.

По поручению Президента в этом направлении реализуется целый ряд инициатив и преобразований. Об этом подробно сегодня рассказали в Правительстве.

Также ранее сообщалось, куда направляют деньги казахстанцы по программе «Национальный фонд – детям».