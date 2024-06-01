Куда направляют деньги казахстанцы по программе «Национальный фонд – детям»

По данным ЕНПФ, наиболее активными в использовании целевых накоплений стали жители Шымкента, Астаны, а также Кызылординской, Жамбылской областей и области Жетысу, передает корреспондент агентства Kazinform.

На начало 2024 года участниками программы «Национальный фонд – детям» стали более 6,9 млн казахстанцев, не достигших 18 лет на конец 2023 года. Всем им перечислено по 100,52 доллара из Национального фонда.

К тому же 304,8 тыс. гражданам в 2024 году исполняется 18 лет. Они уже в этом году смогут использовать свои целевые накопления – на оплату образования или улучшение жилья. Сделать это возможно в личном кабинете на сайте ЕНПФ, в мобильном приложении фонда или на портале Электронного правительства.

Уполномоченным оператором по использованию целевых накоплений на жилье является Отбасы банк, а использовать целевые накопления на образование можно через двух уполномоченных операторов – Отбасы банк и Halyk bank.

На начало мая 2024 года ЕНПФ исполнил 5 845 заявлений от участников программы «Национальный фонд – детям», достигших 18 лет.

На улучшение жилья свои деньги направили 2 634 человека. Наиболее активными в этом направлении стали жители Шымкента (526 заявлений), Кызылординской области (354) и Астаны (204).

При этом 32 человека использовали свои целевые накопления по программе «Национальный фонд – детям» для оплаты первоначального взноса на покупку жилья, остальные внесли средства на депозиты.

На оплату образования свои деньги направили 3 211 человек. Наиболее активными в этом направлении стали жители Шымкента (584), Жамбылской области (322) и области Жетысу (287).

Причем 95 человек используют свои средства на оплату образования за пределами Казахстана.