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    08:05, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Дети – это будущее Казахстана - Президент РК поздравил с Днем защиты детей

    дети
    Фото: Kazinform

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Уважаемые соотечественники!

    Поздравляю всех с Международным днем защиты детей! Первый день лета стал ярким символом бережного отношения к подрастающему поколению. Создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будет ключевым приоритетом нашего государства.

    Дети – это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне.

    Убежден, что именно подрастающему поколению предстоит воплотить в жизнь основополагающие принципы Справедливого Казахстана, стать подлинным олицетворением прогрессивных идеалов концепции «Адал азамат». Для этого нужно всем обществом прививать детям наши общенациональные ценности, воспитывать в них трудолюбие и стремление к знаниям, уважение к родной истории и культуре.

    Пусть все дети страны радуют родных и близких достижениями в учебе, творчестве и спорте, добрыми поступками и созидательными устремлениями!

    Желаю нашим юным гражданам и всем соотечественникам здоровья, благополучия и новых свершений!

    Теги:
    Акорда
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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