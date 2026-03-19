РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:20, 19 Март 2026 | GMT +5

    Каждый четвертый ребенок с инвалидностью не получает образование в Жамбылской области

    Несмотря на развитие инклюзивной среды, значительная часть детей с особыми образовательными потребностями по-прежнему остается вне системы обучения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Алексей Поляков

    В регионе насчитывается 10 073 ребенка с особыми образовательными потребностями, из которых образование получают 76,7%. Таким образом, почти каждый четвертый ребенок не включен в образовательный процесс.

    По данным управления образования, условия для инклюзивного обучения созданы в 95% государственных школ, в 82,5% детских садов и во всех колледжах региона. Вместе с тем фактический охват остается неполным, что может указывать на сохраняющиеся барьеры — как инфраструктурные, так и организационные.

    В рамках развития инклюзивного образования за последнее время проведен капитальный ремонт двух специализированных школ-интернатов и обновлена их материально-техническая база. В двух школах открыты кабинеты поддержки детей с особыми потребностями, в одном детском саду создана специализированная группа для слабовидящих детей.

    Кроме того, в Таразе начал работу психолого-медико-педагогический консилиум, планируется открытие еще одного такого центра.

    В управлении образования отмечают, что продолжают активную работу по расширению доступа к обучению для детей с особыми образовательными потребностями.

    Ранее сообщалось, что в Жамбылской области снизился уровень инвалидности, при этом ряд учреждений за минувший год оказались на грани разрушения.

    Более 350 человек находятся в очереди на реабилитацию в Таразе.

    Теги:
    Дети Образование Жамбылская область Лица с инвалидностью
    Алексей Поляков
    Автор
    Сейчас читают