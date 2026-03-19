Каждый четвертый ребенок с инвалидностью не получает образование в Жамбылской области

В регионе насчитывается 10 073 ребенка с особыми образовательными потребностями, из которых образование получают 76,7%. Таким образом, почти каждый четвертый ребенок не включен в образовательный процесс.

По данным управления образования, условия для инклюзивного обучения созданы в 95% государственных школ, в 82,5% детских садов и во всех колледжах региона. Вместе с тем фактический охват остается неполным, что может указывать на сохраняющиеся барьеры — как инфраструктурные, так и организационные.

В рамках развития инклюзивного образования за последнее время проведен капитальный ремонт двух специализированных школ-интернатов и обновлена их материально-техническая база. В двух школах открыты кабинеты поддержки детей с особыми потребностями, в одном детском саду создана специализированная группа для слабовидящих детей.

Кроме того, в Таразе начал работу психолого-медико-педагогический консилиум, планируется открытие еще одного такого центра.

В управлении образования отмечают, что продолжают активную работу по расширению доступа к обучению для детей с особыми образовательными потребностями.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области снизился уровень инвалидности, при этом ряд учреждений за минувший год оказались на грани разрушения.

Более 350 человек находятся в очереди на реабилитацию в Таразе.