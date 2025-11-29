Соцучреждения для инвалидов оказались на грани разрушения в Жамбылской области

Кроме того, в сфере остро стоит вопрос заработных плат, а также выявлены значительные нарушения при планировании бюджетных средств.

Аудит показал, что Центры оказания специальных социальных услуг № 1, № 2, № 3 и № 4 функционируют в помещениях, которые сегодня нуждаются в капитальном ремонте. Из-за того, что в этих учреждениях круглосуточно проживают получатели услуг, частичный текущий ремонт не обеспечивает улучшения санитарно-технического состояния, что создает риски для дальнейшей эксплуатации зданий.

В реабилитационном центре для детей с инвалидностью в Шу ситуация признана одной из самых проблемных.

— Учреждение не подключено к централизованной системе водоснабжения, питьевая вода добывается из скважины, на территории центрального двора отсутствует освещение, — отметил член ревизионной комиссии Ермек Карабаев.

Также остро стоит проблема с обеспечением кадрами, особенно медицинскими работниками. Например, в Центре № 6 в Таласском районе практически весь административный персонал, включая медработников, добирается на работу из областного центра.

— Нормы Закона Республики Казахстан «О статусе педагогов» не применяются к педагогическим работникам, работающим в сфере социальной защиты. Это правовое несоответствие не позволяет сотрудникам данной категории проходить аттестацию и повышать квалификационную категорию. В свою очередь, это негативно отражается на уровне их заработной платы. Например, средняя зарплата педагогов системы образования на 20–40 процентов выше, чем у их коллег в социальной сфере, при этом недельная учебная нагрузка достигает 40 часов вместо положенных 18, — добавил Карабаев.

Проверка также показала, что в сфере выявлены финансовые нарушения. Ошибки в планировании бюджета превысили 1,5 млрд тенге. Еще 758 млн тенге признаны необоснованно запланированными. Около 54 млн тенге пошли на избыточные выплаты по зарплатам, командировочные расходы, а также на невыполненные работы при проведении ремонта. Кроме того, из-за неправильного применения коэффициентов и завышения надбавок при расчете заработной платы необоснованно выплачены 1,8 млн тенге.

— Государственный аудит также показал, что должностные лица полностью игнорируют требования Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». Только за период, охваченный аудитом, управление и его ведомственные учреждения провели текущие ремонты на сумму 667,4 млн тенге. При этом данные виды ремонтов по своему характеру относятся к капитальным расходам, — отметил аудитор.

Кроме этого, оказалось, что товары, работы и услуги в сфере на сумму 383 млн тенге не были отражены в бухгалтерском учете. Член ревизионной комиссии подчеркнул, что материалы проверки направлены в уполномоченные органы для применения мер ответственности.

