Каждый бюджетный тенге привлек 6,5 тенге частных средств в АПК Казахстана

Министерство сельского хозяйства РК последовательно расширяет меры государственной поддержки агропромышленного комплекса, повышая доступность финансовых ресурсов для сельхозтоваропроизводителей и создавая условия для устойчивого развития отрасли, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках поручения Главы государства с 2024 года министерством внедрен механизм комбинирования бюджетных и коммерческих средств. Льготное финансирование осуществляется как за счет бюджетных кредитов, так и посредством субсидирования финансовых институтов. Такой подход позволил существенно увеличить объемы государственной поддержки без значительного увеличения нагрузки на республиканский бюджет.

Если в 2023 году на льготное финансирование агропромышленного комплекса было направлено 140 млрд тенге, то в 2025 году его объем превысил один трлн тенге. При этом непосредственно из республиканского бюджета было выделено 153 млрд тенге, а основная часть средств привлечена из внебюджетных источников.

По программам льготного кредитования под пять процентов годовых в 2025 году на проведение весенне-полевых и уборочных работ направлено 650 млрд тенге. Это позволило обеспечить финансированием более восьмиё млн га посевных площадей. Одновременно значительно расширены меры поддержки предприятий переработки, откормочных площадок, а также увеличены объемы льготного лизинга сельскохозяйственной техники.

Особое внимание уделяется повышению доступности кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей. Для решения проблемы недостаточности залогового обеспечения расширен механизм предоставления гарантий через Фонд развития предпринимательства «Даму». В результате существенно увеличились как количество выданных гарантий, так и объем обеспеченных ими кредитов.

Высокую эффективность действующей системы подтверждает уровень возвратности льготных кредитов, который по итогам года составил 99%. Это свидетельствует о финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей и их способности своевременно исполнять кредитные обязательства.

Результаты реализации механизма возвратного льготного финансирования имеют значительный экономический эффект. На каждый тенге бюджетных средств, направленных на привлечение внебюджетного финансирования, удалось привлечь 6,5 тенге коммерческих ресурсов. Льготное финансирование позволило снизить долю затрат сельхозтоваропроизводителей в структуре выручки растениеводческих хозяйств на 10 процентных пунктов. Это способствовало укреплению экспортных позиций Казахстана на традиционных рынках и расширению географии поставок отечественной продукции.

Наряду с ростом экспортных поставок обеспечена потребность внутреннего рынка по основным видам продовольствия. Совокупная стоимость сельскохозяйственной продукции, реализованной на внутреннем рынке, составила порядка восьми трлн тенге, в том числе мяса всех видов — более 3,5 трлн тенге, молока и кисломолочной продукции — 1,2 трлн тенге, яиц — 260 млрд тенге, картофеля — 520 млрд тенге, овощей и фруктов — около двух трлн тенге.

Поступательное развитие агропромышленного комплекса обеспечило мультипликативный эффект для смежных отраслей экономики в объеме свыше 10 трлн тенге, способствуя дополнительной загрузке предприятий промышленности, транспорта, логистики и складской инфраструктуры.

Министерство продолжает совершенствовать механизмы государственной поддержки отрасли. В 2026 году объем льготного финансирования весенне-полевых и уборочных работ планируется увеличить до 750 млрд тенге.

Для проведения полевых работ 2026 года прием заявок и финансирование стартовали уже в октябре 2025 года.

Практика раннего финансирования позволила аграриям заблаговременно подготовиться к сельскохозяйственному сезону, заранее приобрести семена, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и запасные части.

Параллельно реализуются программы льготного кредитования животноводства и перерабатывающей отрасли. В текущем году по программе поддержки откормочных площадок профинансировано 27 проектов на сумму 11,2 млрд тенге, включая семь птицефабрик. По программе льготного финансирования перерабатывающих предприятий одобрена 51 заявка на общую сумму 36,9 млрд тенге.

В рамках Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы реализуются программы льготного кредитования по ставке шесть процентов годовых на приобретение племенного поголовья, развитие отгонного животноводства и создание пастбищной инфраструктуры.

Реализация программы льготного лизинга способствует ускоренному обновлению парка сельскохозяйственной техники. По итогам 2025 года уровень обновления техники достиг 6,5 процента. В 2026 году объем льготного лизинга сельхозтехники планируется довести до не менее 300 млрд тенге. С начала года уже заключены договоры финансового лизинга на сумму 203,8 млрд тенге, что позволит аграриям приобрести около 6,2 тыс. единиц современной сельскохозяйственной техники. В текущем году планируется довести до восьми процентов.

Ранее сообщалось о том, что сельхозкооперативы Казахстана увеличили выпуск продукции на 40%.