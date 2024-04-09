Казгидромет перешел на круглосуточный режим работы

С 8 апреля из-за высоких рисков паводков, гидрологическая и сопутствующие департаменты Национальной гидрометеорологической службы Казахстана переведены на круглосуточный режим работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

Наблюдатели, синоптики и гидрологи на всей наземной наблюдательной сети «Казгидромета» на постоянной основе работали по графику 24/7, теперь к ним присоединились и руководство, прогнозная и информационная службы предприятия.

— Обработка и анализ информации, поступающей со всех 15 филиалов, расположенных во всех областях Казахстана, теперь ведется в круглосуточном режиме. На сегодняшний день, в паводкоопасной зоне находится Атырауская, Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская области и область Абай. Здесь наблюдения за водными объектами переведены в учащенный режим, обработка фактических данных ведутся постоянно. Вся готовая информация поступает в государственные и местные органы круглосуточно, — говорится в сообщении Минэкологии РК.

Только за 8 апреля было выпущено 9 штормовых предупреждений и 9 гидрологических штормовых предупреждений.

Напомним, по прогнозу «Казгидромета», опасный уровень воды превышен на реке Жабай в Атбасаре. Повышение уровня воды ожидается в реках Акмолинской и Актюбинской областей. Резкое повышение уровня воды ожидается на реках ВКО и Акмолинской области.