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    10:32, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Казгидромет перешел на круглосуточный режим работы

    Метеоусловия
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    С 8 апреля из-за высоких рисков паводков, гидрологическая и сопутствующие департаменты Национальной гидрометеорологической службы Казахстана переведены на круглосуточный режим работы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

    Наблюдатели, синоптики и гидрологи на всей наземной наблюдательной сети «Казгидромета» на постоянной основе работали по графику 24/7, теперь к ним присоединились и руководство, прогнозная и информационная службы предприятия.

    — Обработка и анализ информации, поступающей со всех 15 филиалов, расположенных во всех областях Казахстана, теперь ведется в круглосуточном режиме. На сегодняшний день, в паводкоопасной зоне находится Атырауская, Актюбинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская области и область Абай. Здесь наблюдения за водными объектами переведены в учащенный режим, обработка фактических данных ведутся постоянно. Вся готовая информация поступает в государственные и местные органы круглосуточно, — говорится в сообщении Минэкологии РК.

    Только за 8 апреля было выпущено 9 штормовых предупреждений и 9 гидрологических штормовых предупреждений.

    Напомним, по прогнозу «Казгидромета», опасный уровень воды превышен на реке Жабай в Атбасаре. Повышение уровня воды ожидается в реках Акмолинской и Актюбинской областей. Резкое повышение уровня воды ожидается на реках ВКО и Акмолинской области.

    Теги:
    Подтопления Гидрология Погода Регионы Казахстана Казгидромет Вода Штормовое предупреждение Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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