РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:08, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Резкое повышение уровня воды ожидается на реках ВКО и Акмолинской области

    река
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    Пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова рассказала о ситуации с уровнем воды в паводка опасных регионах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - На сегодня подъем уровня воды продолжается в Западно-Казахстанской, Атырауской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях. На водных объектах продолжается ослабление и разрушение ледовой обстановки, заторные явления, колебания, повышение уровня воды. Местами сохраняется превышение критических отметок за счет интенсивного снеготаяния в руслах рек, добегания талого стока боковой приточности, - сказала Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

    Она также отметила, что были выпущены штормовые гидрологические предупреждения по Костанайской области о подъеме уровня воды за счет боковой приточности талых вод и добегания воды с верховья.

    - Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможны превышения опасных отметок, что приведет к увеличению уровня воды и выхода рек на пойменные участки. По области Абай и ВКО с 8 по 10 апреля в связи с прогнозом сильных осадков и дальнейшего повышения температурного фона, интенсивного снеготаяния и вскрытия рек - ожидается резкий подъем уровней воды, образования заторов льда, формирование таловых и склоновых стоков. По Атырауской области с 7 по 9 апреля в связи с высоким уровнем воды в бассейнах реки Эмба сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки. В Акмолинской области с 7 по 10 апреля на реках Жабай и Калкутан, их притоках и верховьях ожидается резкое повышение уровня воды до критических отметок и возможно превышение критических отметок с выходом воды на пойменные участки с прохождением ледоходов и заторных явлений, - добавила Алина Исмагулова.

    Теги:
    Атырауская область Погода Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область Наводнение Регионы Казгидромет Костанайская область Реки Западно-Казахстанская область Паводки Акмолинская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!