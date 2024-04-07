Резкое повышение уровня воды ожидается на реках ВКО и Акмолинской области

Она также отметила, что были выпущены штормовые гидрологические предупреждения по Костанайской области о подъеме уровня воды за счет боковой приточности талых вод и добегания воды с верховья.

- Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, возможны превышения опасных отметок, что приведет к увеличению уровня воды и выхода рек на пойменные участки. По области Абай и ВКО с 8 по 10 апреля в связи с прогнозом сильных осадков и дальнейшего повышения температурного фона, интенсивного снеготаяния и вскрытия рек - ожидается резкий подъем уровней воды, образования заторов льда, формирование таловых и склоновых стоков. По Атырауской области с 7 по 9 апреля в связи с высоким уровнем воды в бассейнах реки Эмба сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки. В Акмолинской области с 7 по 10 апреля на реках Жабай и Калкутан, их притоках и верховьях ожидается резкое повышение уровня воды до критических отметок и возможно превышение критических отметок с выходом воды на пойменные участки с прохождением ледоходов и заторных явлений, - добавила Алина Исмагулова.