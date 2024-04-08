Опасный уровень воды превышен на реке Жабай в Атбасаре 

В Атбасаре вода в реке Жабай превысила опасный уровень. Пока разливов воды не наблюдается, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации Акмолинского областного филиала РГП «Казгидромет», по состоянию на 8 апреля 2024 года в 08:00 вода в реке Жабай в Атбасаре превысила опасный уровень на 8 см (опасный уровень – 710 см).

- Уровень воды в реке поднялся на 26 см за 12 часов. Подъем воды вызван обильным поступлением в реку талой воды, а также таянием льда с гидрологической станции. В настоящее время идет дробление льда. В результате ледовых явлений (ледоход, затор) уровень воды может подняться, и река может выйти из берегов. Хотя вода превысила опасный уровень, ее распространения пока не наблюдается, - сообщили в филиале РГП «Казгидромет».

В то же время при превышении опасного уровня воды возникает риск затопления населенных пунктов, хозяйственных сооружений и дорог местного значения, которые расположены в низовьях и поймах реки.



В то же время в поселке Балкашин наблюдался подъем уровня воды (на 18 см за 4 часа). По состоянию на 16:00 7 апреля, уровень воды составлял 95 см (опасный уровень – 520 см). В селе Калутон – на гидрологической станции реки Калкутан (Калутон) наблюдался подъем уровня воды (на 5 см за 4 часа). По состоянию на 16:00 7 апреля, уровень воды составлял 562 см (опасный уровень – 630 см).

В селе Журавлевка - на гидрологической станции реки Баксук уровень воды поднялся на 5 см за 4 часа. По состоянию на 16:00 7 апреля, уровень воды составлял 487 см (опасный уровень – 690 см).

Уровень воды может подняться и превысить опасный уровень из-за прихода талых вод и боковых притоков на указанные гидростанции, а также сохранения заторных явлений.



