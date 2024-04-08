Повышение уровня воды ожидается в реках Акмолинской и Актюбинской областей

В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на ближайшие дни, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На большей части территории РК 8 апреля с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди на Северо-Западе, Севере, в центре республики ночью пройдут осадки, днем дождь. Сильный дождь прогнозируется в центре, днем на Севере страны. Лишь на Юго-Западе и Юго-Востоке ожидается погода без осадков. По РК ожидается туман, — сказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

По ее словам, также на этот час выпущено два штормовых предупреждения по Акмолинской и Актюбинской областям.