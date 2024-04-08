Повышение уровня воды ожидается в реках Акмолинской и Актюбинской областей
В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на ближайшие дни, передает корреспондент агентства Kazinform.
— На большей части территории РК 8 апреля с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди на Северо-Западе, Севере, в центре республики ночью пройдут осадки, днем дождь. Сильный дождь прогнозируется в центре, днем на Севере страны. Лишь на Юго-Западе и Юго-Востоке ожидается погода без осадков. По РК ожидается туман, — сказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.
По ее словам, также на этот час выпущено два штормовых предупреждения по Акмолинской и Актюбинской областям.
— По Актобе: в период с 7 по 10 апреля в связи с прогнозом повышения температур воздуха и осадками в виде дождя ожидается дальнейшее повышение уровня воды и выходы воды на поймы. По Акмолинской области: в связи с прогнозом выпадения осадков в Зерендинском, Астраханском, Сандыктауском, Атбасарском, Кулундинском, Жаксынском, Есильском, Жаркаинском, Бурабайском, Шортандинском и Целиноградском районах в период с 7 по 10 апреля ожидается дальнейшее интенсивное формирование талого стока и разрушение ледовых явлений на реках Жабай и Калкутан, в их притоках и в верховьях ожидается резкое повышение уровня воды до критических отметок, — сообщила спикер.