РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:34, 27 Январь 2026 | GMT +5

    «КазАвтоЖол» предупредил водителей об опасности на дорогах из-за непогоды

    В нацкомпании предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в нескольких регионах Казахстана и попросили соблюдать скоростной режим, передает агентство Kazinform.

    Какие дороги закрыты к этому часу в Казахстане
    Фото: Pexels

    — 27 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской и Павлодарской областях, а также в областях Жетысу, Улытау и Абай местами ожидаются снег и метель. Просим водителей соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, — говорится в сообщении.

    Также в «КазАвтоЖоле» отметили, что для получения дополнительной информации казахстанцы могут в любое время суток позвонить в колл-центр 1403.

    Ранее мы писали о том, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 27 января.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Водители Безопасность Непогода
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают