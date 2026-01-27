«КазАвтоЖол» предупредил водителей об опасности на дорогах из-за непогоды

— 27 января в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Кызылординской и Павлодарской областях, а также в областях Жетысу, Улытау и Абай местами ожидаются снег и метель. Просим водителей соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, — говорится в сообщении.

Также в «КазАвтоЖоле» отметили, что для получения дополнительной информации казахстанцы могут в любое время суток позвонить в колл-центр 1403.

Ранее мы писали о том, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 27 января.