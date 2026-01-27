Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 27 января

По данным нацкомпании, с утра 27 января движение открыто на следующих автодорогах республиканского значения:

Восточно-Казахстанская область

на участке автодороги «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ» км. 1104-1191 (уч. с.Глубокое – г.Шемонаиха).

Кызылординская область

«Гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр.КНР» км. 1644-1806, уч. с.Жосалы-г.Кызылорда.

Закрытые дороги

Также в связи ухудшением погодных условий (снег, ограничение видимости, гололед), введены временные ограничения движения автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения.

Атырауская область

на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км 179-210 (уч. п.Майкомген – гр.Мангистауской обл.).

Мангистауская область

на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 338-632 (уч. с.Бейнеу – с.Шетпе);

на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 632-718 (уч. с.Шетпе – с.Жетыбай);

на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 718-786 (уч. п.Жетыбай – г.Актау);

на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 210-332 (уч. гр.Атырауской обл. – с.Бейнеу);

на участке автодороги «Жетыбай – Жанаозен – граница Туркменистан» км. 0-58 (уч. с.Жетыбай – г.Жанаозен);

на участке автодороги «Форт-Шевченко – Таучик – Шетпе» км. 91-161, (уч. с.Таучик – с.Шетпе);

на участке автодороги «Актау – Курык» км. 13-72 (уч.г.Актау – с.Курык);

на участке автодороги «Курык – Жетыбай» км. 0-68;

на участке автодороги «Бейнеу – Акжигит – граница РУ» км. 0-85.

Костанайская область

на участке автодороги «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» км. 340-377 (уч. г.Аркалык – гр. Акмолинской обл.);

«Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8-218 (от г. Тобыл до с. Октябрьское);

«Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п.п. Кайрак)» км. 555-682 (уч. г.Тобыл – п Сарыколь);

«Мамлютка – Костанай» км. 250 - 403 (г.Тобыл – п.Узунколь).

Северо-Казахстанская область

на участке автодороги «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ» км. 834-856 (уч. гр. Акмолинской области - с. Чистополье);

на участке автодороги «Жезказган - Петропавловск» км. 595-625 (уч. гр. Акмолинской области - с. Дружба).

Акмолинская область

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 856 — 917 (от границы СКО до п. Жаксы);

на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 377 — 595 (от границы СКО до границы Костанайской обл.);

на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 232 — 260 (от границы Костанайской обл. до п. Сурган);

на участке автодороги «Жаксы – Есиль – Бузулук» км. 0-82 (уч. п. Жаксы – п. Бузулук).

Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

Напомним, в 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.