РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:40, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 27 января

    В нацкомпании «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    р
    Фото: pixabay

    По данным нацкомпании, с утра 27 января движение открыто на следующих автодорогах республиканского значения:

    Восточно-Казахстанская область

    • на участке автодороги «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ» км. 1104-1191 (уч. с.Глубокое – г.Шемонаиха).

    Кызылординская область

    • «Гр.РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр.КНР» км. 1644-1806, уч. с.Жосалы-г.Кызылорда.

    Закрытые дороги

    Также в связи ухудшением погодных условий (снег, ограничение видимости, гололед), введены временные ограничения движения автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения.

    Атырауская область

    • на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км 179-210 (уч. п.Майкомген – гр.Мангистауской обл.).

    Мангистауская область

    • на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 338-632 (уч. с.Бейнеу – с.Шетпе);
    • на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 632-718 (уч. с.Шетпе – с.Жетыбай);
    • на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 718-786 (уч. п.Жетыбай – г.Актау);
    • на участке автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау» км. 210-332 (уч. гр.Атырауской обл. – с.Бейнеу);
    • на участке автодороги «Жетыбай – Жанаозен – граница Туркменистан» км. 0-58 (уч. с.Жетыбай – г.Жанаозен);
    • на участке автодороги «Форт-Шевченко – Таучик – Шетпе» км. 91-161, (уч. с.Таучик – с.Шетпе);
    • на участке автодороги «Актау – Курык» км. 13-72 (уч.г.Актау – с.Курык);
    • на участке автодороги «Курык – Жетыбай» км. 0-68;
    • на участке автодороги «Бейнеу – Акжигит – граница РУ» км. 0-85.

    Костанайская область

    • на участке автодороги «Жезказган – Аркалык – Петропавловск» км. 340-377 (уч. г.Аркалык – гр. Акмолинской обл.);
    • «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 8-218 (от г. Тобыл до с. Октябрьское);
    • «Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай (с обходом) – граница РФ (п.п. Кайрак)» км. 555-682 (уч. г.Тобыл – п Сарыколь);
    • «Мамлютка – Костанай» км. 250 - 403 (г.Тобыл – п.Узунколь).

    Северо-Казахстанская область

    • на участке автодороги «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ» км. 834-856 (уч. гр. Акмолинской области - с. Чистополье);
    • на участке автодороги «Жезказган - Петропавловск» км. 595-625 (уч. гр. Акмолинской области - с. Дружба).

    Акмолинская область

    • на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 856 — 917 (от границы СКО до п. Жаксы);
    • на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 377 — 595 (от границы СКО до границы Костанайской обл.);
    • на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 232 — 260 (от границы Костанайской обл. до п. Сурган);
    • на участке автодороги «Жаксы – Есиль – Бузулук» км. 0-82 (уч. п. Жаксы – п. Бузулук).

    Также в Павлодарской области из-за повреждения краевых балок пролетного строения транспортной развязки на автодороге «Астана – Шидерты – Павлодар – Успенка – граница РФ» перекрыт участок развязки «Калкаман» – въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону Астаны.

    Напомним, в 12 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

    Теги:
    Дороги Открытие КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают