    14:35, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    «КазАвтоЖол» предупредил о ситуации на дорогах страны

    В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в трех регионах Казахстана, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: freepik

    — С 25 по 27 октября 2025 года в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в области Жетысу ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снег. В связи с этим просим водителей соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, — сообщили в нацкомпании.

    В «КазАвтоЖоле» отметили, что дополнительную информацию в любое время суток можно получить, позвонив в колл-центр 1403.

    Ранее сообщалось, что в области Жетысу завершена реконструкция автодороги Сарыозек — Коктал.

    Гульжан Тасмаганбетова
