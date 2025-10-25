14:35, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
«КазАвтоЖол» предупредил о ситуации на дорогах страны
В «КазАвтоЖол» предупредили водителей об ухудшении погодных условий на дорогах в трех регионах Казахстана, передает агентство Kazinform.
— С 25 по 27 октября 2025 года в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в области Жетысу ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снег. В связи с этим просим водителей соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ухудшение погодных условий на дорогах, — сообщили в нацкомпании.
В «КазАвтоЖоле» отметили, что дополнительную информацию в любое время суток можно получить, позвонив в колл-центр 1403.
