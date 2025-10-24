В области Жетысу завершена реконструкция автодороги Сарыозек — Коктал

Ремонтные работы начались в 2022 году и выполнялись поэтапно. В октябре текущего года реконструкция полностью завершена. Жители региона отмечают, что дорога значительно улучшила транспортное сообщение и качество передвижения.

— Сейчас дорога полностью ровная, мы очень благодарны. Ранее проехать здесь было сложно, техника часто ломалась. Теперь все удобно и безопасно, — отмечает житель Панфиловского района Турсынбек Сейиткожаев.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Для сохранности дорожного покрытия и предотвращения перегруза транспорта на 50-м километре трассы установлена автоматизированная система взвешивания транспортных средств. Аналогичное устройство контроля веса действует и на 7-м километре дороги, рядом с цементным заводом «Алацем».

Как отметил заместитель директора филиала АО «КазАвтоЖол» по области Жетысу Жасулан Калтаев, все работы выполнены с соблюдением нормативных требований.

— Между населенным пунктом Сарыозек и перевалом Алтын-Емель построена отдельная технологическая дорога для движения тяжелых грузовиков. На 65-м километре расположены карьеры, и движение техники осуществляется именно по этой дороге, чтобы снизить нагрузку на основное полотно, — сообщил он.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Автодорога Сарыозек — Коктал проходит через реку Комбе в Койбинском ущелье. В рамках реконструкции здесь построен новый мост, который уже сдан в эксплуатацию.

Строительно-монтажные работы начались в марте этого года и, по словам специалистов, были выполнены качественно и в соответствии с планом. Сейчас по мосту активно осуществляется движение автотранспорта.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Ранее сообщалось, что трассу Сарыозек — Коктал обещают отремонтировать до конца года.