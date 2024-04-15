Казахстану интересен Южный Кавказ. К визиту Президента Токаева в Армению

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил Армению с официальным визитом. О важности этого визита для Казахстана рассказал руководитель программы внешней политики и международных исследований научно-аналитического центра MIND Maqsut Narikbayev University Мирас Жиенбаев в интервью аналитическому обозревателю агентства Kazinform.

Южный Кавказ – регион растущей значимости

По мнению эксперта Мираса Жиенбаева, нынешняя динамика визитов Президента Касым-Жомарта Токаева и других государственных лиц страны в государства Южного Кавказа указывают на концептуальный переход наших отношений с этим регионом на качественно новый уровень. Прежде всего, в ситуации глобальной нестабильности внешняя политика Казахстана продолжает активные усилия по развитию форматов гибкого мультилатерализма.

- Фактически, Казахстан становится очень важным провайдером повестки дипломатии, диалога и сотрудничества на всем пространстве Евразии. С одной стороны, мы наблюдаем беспрецедентный комплекс глобальных, региональных и страновых вызовов, с которым сталкиваются государства нашего региона. С другой стороны, конструктивная мирная повестка казахской внешней политики создает для Астаны уникальные возможности для развития значительного потенциала своих дипломатических возможностей, - отмечает Мирас Жиенбаев.

По его словам, регион Южного Кавказа – это регион растущей значимости для внешней политики и торговли Казахстана и визит Президента в Армению, наряду с конкретной задачей «сверки часов» по всему комплексу наших всесторонних отношений на двустороннем треке, позволяет государству более активно участвовать в региональных делах в этом регионе.

Политическая воля Президента и потенциал для развития

По мнению эксперта, Президент Касым-Жомарт Токаев демонстрирует очень важную в межгосударственном сотрудничестве политическую волю в развитии двусторонних отношений.

- На практике, мы имеем исключительно положительную динамику показателей экономического сотрудничества с Арменией, где только взаимная торговля показала 3,5- кратный рост за последние 5 лет. В то же время, важно понимать, что этот показатель имеет значительный потенциал для значительного роста в ближайшие годы, - отмечает спикер.

В частности, по его словам, Глава государства отметил готовность наращивания казахстанского экспортного портфеля в Армению по 70 наименованиям товаров на $350 млн, включая готовую продукцию более высокого уровня переработки.

- На фоне роста объема нашей торговли в 23% по итогам прошлого года, даже частичная реализация этого потенциала позволит не просто усилить наше торгово-экономическое взаимодействие, но и создаст дополнительные положительные драйверы экспортноориентированным отраслям экономики Казахстана, - отметил эксперт аналитического центра.

Развитие транспортного сотрудничества как ключ к миру в регионе

По мнению эксперта, Центральная Азия и Южный Кавказ продолжают свое стратегическое сближение, взаимно наращивая транспортно-логистический потенциал обоих регионов.

- Сегодня наше уникальное геостратегическое положение позволяет нам обеспечивать континентальную взаимосвязанность в общей системе мировой торговли. Государства Южного Кавказа являются важными стратегическими партнерами в реализации нашего транспортно-логистического потенциала. Президент Токаев указывает на значительные перспективы от совместной работы по созданию новых транспортно-логистических коридоров и маршрутов для торговли в наших регионах, выражая интерес к встраиванию армянской инициативы «Перекрестка мира» в комплекс региональной логистической структуры, - отметил Мирас Жиенбаев.

В целом, по его словам, демонстрируя на практике успешный пример политики средних держав, Казахстан использует совокупный дипломатический потенциал для продвижения своих инициатив в рамках нашей инициативы «о мировом единстве за справедливый мир и согласие». Кроме того, создавая новые возможности для диалога и сотрудничества государств региона Южного Кавказа друг с другом и с регионом Центральной Азии, Казахстан выстраивает контуры новой формулы межрегиональных взаимоотношений и мирного соразвития.