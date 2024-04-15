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    11:34, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    В Ереване торжественно встретили Президента РК Касым-Жомарта Токаева

    акорда
    Фото: Акорда

    В государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Ереван, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Акорда
    Акорда
    Фото: Акорда

    Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.

    Акорда
    Фото: Акорда

    После исполнения гимнов Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций.

    Акорда
    Фото: Акорда

    После церемонии Глава нашего государства и Премьер-министр Армении прошли в зал переговоров.

     

     

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Армения Токаев Касым-Жомарт Международные отношения
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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