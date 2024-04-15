11:34, 15 Апрель 2024 | GMT +6
В Ереване торжественно встретили Президента РК Касым-Жомарта Токаева
В государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прибывшего с официальным визитом в Ереван, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран.
После исполнения гимнов Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций.
После церемонии Глава нашего государства и Премьер-министр Армении прошли в зал переговоров.