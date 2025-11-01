20:55, 31 Октябрь 2025 | GMT +5
Казахстанцы завоевали две медали на чемпионате Азии U19 и U23 по триатлону
Команда Казахстана по триатлону отметилась двумя медалями на чемпионате Азии U19 и U23 в Акабе (Иордания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
У мужчины в категории U23 Егор Крупяков поднялся на третью ступень пьедестала. Александр Тен стал четвертым, Арлан Жанабай - пятым, Максим Шмулич - шестым, 5 место.
В U19 Елмурат Канай показал пятый результат, Куаныш Бекенов - седьмой, Илья Крупляков - 13-й. место (Астана)
Диана Ержанова завоевала бронзовую медаль в возрастной категории U19.
Ранее мы писали о том, в каких видах спорта Казахстан взял медали на юношеской Азиаде в Бахрейне.