Казахстанцы завоевали две медали на чемпионате Азии U19 и U23 по триатлону

У мужчины в категории U23 Егор Крупяков поднялся на третью ступень пьедестала. Александр Тен стал четвертым, Арлан Жанабай - пятым, Максим Шмулич - шестым, 5 место.

В U19 Елмурат Канай показал пятый результат, Куаныш Бекенов - седьмой, Илья Крупляков - 13-й.

Диана Ержанова завоевала бронзовую медаль в возрастной категории U19.

