Казахстанцы в Лондоне голосуют на референдуме

Проголосовать здесь могут совершеннолетние граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом и проживающие или временно находящиеся в Великобритании, Северной Ирландии, Ирландии и Исландии.

Избиратели приходят по-разному: кто-то голосует один, кто-то пришел вместе с членами семьи. Среди пришедших много молодежи, обучающейся в британских университетах. Есть и те, кто специально приехал из других городов, чтобы принять участие в голосовании.

Первым свой голос пришел отдать докторант факультета химической инженерии Университетского колледжа Лондона Руслан Шаяхынулы.

— Это ответственный шаг для нашей страны, который определяет вектор ее будущего развития. На мой взгляд, каждый гражданин Республики должен проголосовать и тем самым принять участие в судьбе страны, — сказал он.

Руслан Шаяхынулы учится в Лондоне уже четвертый год и не пропускает проводимые голосования. Для него это не только возможность выразить свою гражданскую позицию, но и шанс встретиться с соотечественниками, пообщаться и обменяться новостями.

Фото: Тимур Дюсекеев/Kazinform

Для гостей в посольстве накрыли небольшой стол с угощениями из блюд национальной кухни. Посетителей встречают традиционной выпечкой и сладостями, а также горячим чаем.

— Мне было важно лично принять участие в голосовании. Есть интерес к тому, какие изменения происходят в стране, и хотелось выразить свою гражданскую позицию, — отметил агентству Kazinform магистрант Университета Брунеля и директор общественной инициативы London Kazakh Centre Куат Сериков.

По его словам, участие в голосовании — это возможность для каждого гражданина внести свой вклад в развитие страны. Он также подчеркнул важную роль молодежи, отметив, что во многом именно от ее активности и ответственности зависит будущее.

Фото: Тимур Дюсекеев/Kazinform

Участок референдума № 408 расположен в центре Лондона на улице Пэлл-Мэлл, 125. Чтобы получить бюллетень, избирателю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина Казахстана.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени, что соответствует 01:00 по времени Астаны. После завершения голосования и подсчета бюллетеней документы с результатами направят в Центральную комиссию референдума авиапочтой.

