Студент из Казахстана проголосовал на референдуме в Брюсселе в национальной одежде

Избирательный участок открылся в 7 часов утра времени Брюсселя. Голосование началось в порядке, установленном избирательным законодательством.

Одним из первых к избирательному участку пришел студент Арманжан Нарбеков (университет KU Leuven). Причем молодой человек предпочел сделать свой выбор в национальном костюме.

— Для меня в первую очередь референдум — возможность выразить свою гражданскую позицию, поучаствовать в судьбе нашей страны. Организация голосования в Бельгии мне очень понравилась. Я решил прийти на референдум в национальной одежде — чапане, для того, чтобы продемонстрировать уважение к своим корням и одновременно выполнить свой гражданский долг с символом нашей культуры, — рассказал Нарбеков.

Фото: Посольство Казахстана в Бельгии

Брюссельский избирательный участок планирует принять порядка 200 казахстанских избирателей. Среди них — казахстанские дипломаты и члены их семей, аккредитованные при европейских институтах журналисты, представители творческой интеллигенции, научного сообщества, бизнеса и студенческой молодежи.

Согласно законодательству о выборах, в Брюсселе голосование будет проходить до 20:00 по центральноевропейскому времени.

Как проходит голосование на референдуме по новой Конституции Казахстана в Турции — читайте здесь.