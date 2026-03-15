    15:15, 15 Март 2026 | GMT +5

    Студент из Казахстана проголосовал на референдуме в Брюсселе в национальной одежде

    Участок референдума № 405 при Посольстве Республики Казахстан в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург начал свою работу в 07:00 по времени Брюсселя, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

    Фото: Посольство Казахстана в Бельгии

    Избирательный участок открылся в 7 часов утра времени Брюсселя. Голосование началось в порядке, установленном избирательным законодательством.

    Одним из первых к избирательному участку пришел студент Арманжан Нарбеков (университет KU Leuven). Причем молодой человек предпочел сделать свой выбор в национальном костюме.

    — Для меня в первую очередь референдум — возможность выразить свою гражданскую позицию, поучаствовать в судьбе нашей страны. Организация голосования в Бельгии мне очень понравилась. Я решил прийти на референдум в национальной одежде — чапане, для того, чтобы продемонстрировать уважение к своим корням и одновременно выполнить свой гражданский долг с символом нашей культуры, — рассказал Нарбеков.

    Фото: Посольство Казахстана в Бельгии

    Брюссельский избирательный участок планирует принять порядка 200 казахстанских избирателей. Среди них — казахстанские дипломаты и члены их семей, аккредитованные при европейских институтах журналисты, представители творческой интеллигенции, научного сообщества, бизнеса и студенческой молодежи.

    Согласно законодательству о выборах, в Брюсселе голосование будет проходить до 20:00 по центральноевропейскому времени.

    Как проходит голосование на референдуме по новой Конституции Казахстана в Турции — читайте здесь

    Теги:
    Бельгия Конституционная реформа Референдум-2026
    Арнур Рахимбеков
