    11:10, 15 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанцы голосуют на референдуме в Турции

    Голосование на референдуме по новой Конституции Казахстана проходит в Турции на четырех участках в городах Анкара, Стамбул, Анталья и Измир, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.

    Фото: Акжигит Чукубаев/Kazinform

    Избирательные участки № 450, 419, 460 и 512 работают при дипломатических представительствах с раннего утра и продолжат свою деятельность до 20:00 по местному времени.

    На местах наблюдается активное участие избирателей. Большинство казахстанцев в Турции составляют студенты, которые получают образование в турецких вузах, представители дипломатических миссий и международных организаций, а также туристы.

    Ранее сообщалось о начале работы участка референдума, расположенного в Посольстве Казахстана в столице Узбекистана

    Акжигит Чукубаев
