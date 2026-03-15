11:10, 15 Март 2026 | GMT +5
Казахстанцы голосуют на референдуме в Турции
Голосование на референдуме по новой Конституции Казахстана проходит в Турции на четырех участках в городах Анкара, Стамбул, Анталья и Измир, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Анкаре.
Избирательные участки № 450, 419, 460 и 512 работают при дипломатических представительствах с раннего утра и продолжат свою деятельность до 20:00 по местному времени.
На местах наблюдается активное участие избирателей. Большинство казахстанцев в Турции составляют студенты, которые получают образование в турецких вузах, представители дипломатических миссий и международных организаций, а также туристы.
Ранее сообщалось о начале работы участка референдума, расположенного в Посольстве Казахстана в столице Узбекистана.