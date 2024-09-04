Казахстанцы получат доступ к полной информации о строительстве АЭС

Министерство энергетики РК совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разработали и внедрили специальные информационные разделы об АЭС на портале Gov.kz и в приложении eGov mobile, передает агентство Kazinform.

2 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума, который станет решающим этапом в принятии решения о строительстве первой в стране АЭС.

В связи с этим было решено усилить информирование граждан о ключевых аспектах атомной энергетики, чтобы каждый мог сделать осознанный выбор.

Для граждан, желающих глубже разобраться в вопросах атомной энергетики и строительства атомной электростанции (АЭС), на портале Gov.kz и в мобильном приложении eGov mobile появился новый раздел с ответами на часто задаваемые вопросы. В этих разделах пользователи найдут ответы на актуальные вопросы, касающиеся атомной энергетики, строительства и эксплуатации АЭС, их безопасности, а также воздействия на окружающую среду и здоровье.

Эти меры направлены на то, чтобы каждый казахстанец мог объективно оценить все аспекты атомной энергетики и принять участие в референдуме, обладая полной и достоверной информацией.

Ранее в ЦИК рассказали, как пройдет референдум по АЭС.