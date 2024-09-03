ЦИК РК рассказал, как пройдет референдум по АЭС

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прошла пресс-конференция, посвященная республиканскому референдуму по строительству атомной электростанции, назначенному на 6 октября 2024 года. Там уже начали собирать списки избирателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заместитель председателя ЦИК Константин Петров сообщил, что подготовка к референдуму займет 35 дней. Уже начат сбор списков избирателей, после чего стартует информационная кампания о том, где и как голосовать. Бюллетени будут доставлены на избирательные участки за сутки до голосования.

— Особое внимание следует уделить местным исполнительным органам, которые должны предоставить гражданам информацию о своем избирательном участке через различные сервисы. Рекомендуется создать колл-центры и чат-боты, чтобы люди могли легко найти свой участок. Традиционно в этом нам помогают представители МЦРИАП, — отметил Петров.

Референдум пройдет 6 октября с 7:00 до 20:00. В отдельных участках время голосования может быть изменено при особых обстоятельствах. Итоги голосования будут объявлены в течение 7 дней. Всего будет открыто 10 327 участков, из них 72 — за пределами Казахстана. На 1 июля 2024 года голосовать могут 12 176 968 граждан.

Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где сообщил точную дату проведения референдума по строительству атомной электростанции.