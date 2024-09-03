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    11:53, 03 Сентябрь 2024 | GMT +6

    ЦИК РК рассказал, как пройдет референдум по АЭС

    АЭС
    Фото: Midjourney

    В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прошла пресс-конференция, посвященная республиканскому референдуму по строительству атомной электростанции, назначенному на 6 октября 2024 года. Там уже начали собирать списки избирателей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заместитель председателя ЦИК Константин Петров сообщил, что подготовка к референдуму займет 35 дней. Уже начат сбор списков избирателей, после чего стартует информационная кампания о том, где и как голосовать. Бюллетени будут доставлены на избирательные участки за сутки до голосования.

    — Особое внимание следует уделить местным исполнительным органам, которые должны предоставить гражданам информацию о своем избирательном участке через различные сервисы. Рекомендуется создать колл-центры и чат-боты, чтобы люди могли легко найти свой участок. Традиционно в этом нам помогают представители МЦРИАП, — отметил Петров.

    Референдум пройдет 6 октября с 7:00 до 20:00. В отдельных участках время голосования может быть изменено при особых обстоятельствах. Итоги голосования будут объявлены в течение 7 дней. Всего будет открыто 10 327 участков, из них 72 — за пределами Казахстана. На 1 июля 2024 года голосовать могут 12 176 968 граждан.

    Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где сообщил точную дату проведения референдума по строительству атомной электростанции. 

    Теги:
    ЦИК АЭС Строительство Референдум
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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