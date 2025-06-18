Казахстанцы не спешат отказываться от туров на Ближний Восток
Несмотря на обострение геополитической обстановки в регионе Ближнего Востока, массового отказа казахстанских туристов от туров в такие страны, как ОАЭ, Египет или Иордания, не наблюдается. Об этом сообщила председатель Корпоративного фонда «Туристік Қамқор» Инна Рей, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Пока ситуация остается без изменений. На сегодняшний день, конечно, потоки меняются, и предполагается, что они будут сокращаться постепенно, потому что у людей все равно существуют определенные опасения из-за ситуации на Ближнем Востоке, — отметила Инна Рей.
Она подчеркнула, что сообщений о массовых аннуляциях туров из Казахстана в страны региона пока не поступало.
— Скорее всего, вопросы решаются на уровне договоров между туристами и агентами. Договариваются о переносе даты или смене направления. Жалоб, что кто-то отказывается решать проблемы клиентов, к нам не поступало, — добавила эксперт.
Что касается цен на туры, они остаются стабильными. Стоимость пакетных предложений в ОАЭ и Египет не изменилась. Однако выросли цены на авиабилеты для индивидуальных путешественников — в основном из-за удлинения маршрутов и увеличения времени в пути.
На фоне роста напряженности Министерство иностранных дел Казахстана рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в страны с высоким уровнем риска — в частности, в Иран, Ирак, Сирию и ряд государств Персидского залива. Однако Египет и ОАЭ в этот список не вошли.
— Турагентства и туроператоры самостоятельно регулируют направления с учетом актуальной ситуации и ориентируются на рекомендации МИДа, — уточнила председатель фонда.
По словам Инны Рей, вопросы страхования туристов в условиях геополитической нестабильности остаются на усмотрение страховых компаний.
Что касается прогноза на летний и осенний сезоны 2025 года, то делать его пока преждевременно.
— Ситуация постоянно меняется, и дать точную оценку спроса на направления Ближнего Востока пока невозможно, — резюмировала Инна Рей.
Ранее мы писали о ситуации в воюющих столицах: Тель-Авиве и Тегеране.
Сообщалось также, что самолеты Air Astana и FlyArystan будут облетать воздушное пространство Ирана и Ирака.
Напомним, еще одна казахстанская авиакомпания заявила об изменении маршрутов на Ближний Восток.