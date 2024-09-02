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    01:57, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Казахстанцы на Паралимпиаде 2024: итоги четвертого дня

    Олимпиада-2024
    Фото: Сали Сабиров

    Министерство туризма и спорта РК подвело итоги четвертого дня соревнований (1 сентября) Паралимпийских игр-2024, в которых принимали участие казахстанцы. Об этом передает агентство Kazinform.

    Пулевая стрельба: В классе R3 по пулевой стрельбе из винтовки на 10 метров (стрельба с опорой на два локтя) Еркин Габбасов набрал 624,3 очка и занял 35-е место.

    Параплавание: Победительница Паралимпийских игр в Рио Зульфия Габидуллина заняла 10-е место в плавании на 150 метров. Спортсменка не смогла выйти в финал.

    Паранастольный теннис: Али Макулбеков уступил Марку Ледо из Бельгии в 1/16 финала по паранастольному теннису со счётом 1:3, тем самым завершив своё выступление на Паралимпийских играх в Париже-2024.

    После четвертого дня Паралимпийских игр в Париже в копилке сборной Казахстана 1 серебряная медаль.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Параспорт Паралимпиада 2024
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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