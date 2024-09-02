Казахстанцы на Паралимпиаде 2024: итоги четвертого дня

Министерство туризма и спорта РК подвело итоги четвертого дня соревнований (1 сентября) Паралимпийских игр-2024, в которых принимали участие казахстанцы. Об этом передает агентство Kazinform.

Пулевая стрельба: В классе R3 по пулевой стрельбе из винтовки на 10 метров (стрельба с опорой на два локтя) Еркин Габбасов набрал 624,3 очка и занял 35-е место.

Параплавание: Победительница Паралимпийских игр в Рио Зульфия Габидуллина заняла 10-е место в плавании на 150 метров. Спортсменка не смогла выйти в финал.

Паранастольный теннис: Али Макулбеков уступил Марку Ледо из Бельгии в 1/16 финала по паранастольному теннису со счётом 1:3, тем самым завершив своё выступление на Паралимпийских играх в Париже-2024.

После четвертого дня Паралимпийских игр в Париже в копилке сборной Казахстана 1 серебряная медаль.