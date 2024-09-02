Казахстанец Еркин Габбасов завершил выступления на Паралимпийских играх, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.

Еркин Габбасов не прошёл в финал по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров (R3: сидя с опорой для обоих локтей), заняв 35-е место с результатом 624.3 очков. Для выхода в финал требовалось попасть в топ-8.

На этом Еркин завершает свои выступления на Паралимпийских играх.

Ранее он завоевал серебряную медаль в парастрельбе из винтовки на 10 метров (R1: сидя без опоры для локтей), став первым призёром Паралимпийских игр для сборной Казахстана.