Зульфия Габидуллина не прошла в финал Паралимпиады на дистанции 150 метров

Казахстанская спортсменка Зульфия Габидуллина на дистанции 150 метров комплексным плаванием финишировала десятой и не прошла в финал. В борьбу за медали проходят восемь лучших спортсменов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Паралимпийский комитет.

Напомним, Парижские игры — это четвёртая Паралимпиада для Зульфии Габидуллиной. В 2016 году в Рио она завоевала первое «золото» Казахстана на Паралимпийских играх.

Следующее выступление Зульфии состоится 4 сентября (50 м брасс).