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    14:39, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Зульфия Габидуллина не прошла в финал Паралимпиады на дистанции 150 метров

    плавание
    Фото: Паралимпийский комитет

    Казахстанская спортсменка Зульфия Габидуллина на дистанции 150 метров комплексным плаванием финишировала десятой и не прошла в финал. В борьбу за медали проходят восемь лучших спортсменов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Паралимпийский комитет.

    Напомним, Парижские игры — это четвёртая Паралимпиада для Зульфии Габидуллиной. В 2016 году в Рио она завоевала первое «золото» Казахстана на Паралимпийских играх.
    Следующее выступление Зульфии состоится 4 сентября (50 м брасс).

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана Параспорт Паралимпиада 2024
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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