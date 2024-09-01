14:39, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6
Зульфия Габидуллина не прошла в финал Паралимпиады на дистанции 150 метров
Казахстанская спортсменка Зульфия Габидуллина на дистанции 150 метров комплексным плаванием финишировала десятой и не прошла в финал. В борьбу за медали проходят восемь лучших спортсменов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Паралимпийский комитет.
Напомним, Парижские игры — это четвёртая Паралимпиада для Зульфии Габидуллиной. В 2016 году в Рио она завоевала первое «золото» Казахстана на Паралимпийских играх.
Следующее выступление Зульфии состоится 4 сентября (50 м брасс).