    17:51, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстанцев защитят от незаконных действий госорганов на уровне новой Конституции

    Руководитель фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Жаманкулова предложила включить в Конституцию норму о компенсации вреда со стороны государства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Руководитель фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Жаманкулова
    Фото: Конституционный суд РК

    — Когда мы говорим о государстве и его органах, мы говорим прежде всего о власти, которая ежедневно соприкасается с судьбами людей. Для обычного человека именно государственные решения, разрешения, запреты, проверки или формальные отписки нередко определяют возможность работать, учиться, лечиться или защищать свою собственность, — отметила Жаманкулова.

    По ее словам, право человека на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием государственных органов, является одним из ключевых элементов правового государства. 

    — Казахстанцы должны получать адекватную компенсацию за ущерб, причиненный деятельностью публичной администрации. Если с гражданином поступили несправедливо, он должен иметь возможность получить компенсацию за потраченное время, деньги или даже моральный вред, — сказала глава фонда. 

    Она отметила, что такая конституционная гарантия станет не только защитой граждан, но и будет оказывать устойчивое превентивное воздействие, снижая риск принятия незаконных решений и совершения неправомерных действий со стороны государственных органов и должностных лиц.

    — Необходимо гарантировать гражданам возможность получения такой компенсации в случае, если суд признал решения или действия государственных органов и должностных лиц незаконными. Включение такой гарантии именно на уровне Конституции станет признанием на конституционном уровне субъектности каждого гражданина Казахстана, — подчеркнула Жаманкулова.

    Ранее на заседании предложили закрепить ответственность публичной власти на конституционном уровне.

    Напомним, что на сегодняшний день Комиссия по Конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января. 

    Данира Искакова
    Автор
