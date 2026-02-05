Ответственность органов публичной власти предложили закрепить в новой Конституции РК

Он напомнил, что Административный процедурно-процессуальный кодекс основан на нескольких ключевых принципах, включая возложение бремени доказывания на государственный орган, приоритет прав граждан — когда все противоречия и неясности административно-процедурного законодательства толкуются в пользу участника процесса, а также принцип разъяснения и активной роли суда. По его словам, административные суды сегодня не ограничиваются представленными доказательствами и всесторонне исследуют все фактические обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела.

Акылбай отметил, что за более чем четыре года с момента введения кодекса в действие существенно изменилась структура судебных решений, которыми действия и решения государственных органов признаются незаконными.

— На практике такая ответственность охватывает широкий круг правонарушений. Речь идет о незаконных решениях, повлекших имущественный ущерб, противоправных административных актах, незаконном привлечении к ответственности, чрезмерном или необоснованном применении мер принуждения, а также о бездействии должностных лиц, вследствие которого ограничиваются права граждан. Особо чувствительными являются сферы уголовного преследования, административного принуждения, лицензирования, а также земельных и торговых отношений. Это связано с тем, что допущенные со стороны власти ошибки или злоупотребление полномочиями в этих сферах могут повлечь для человека серьезные правовые последствия. В этой связи считаю важным поднять вопрос о закреплении ответственности публичной власти на конституционном уровне, — отметил он.

Как отметил спикер, при отсутствии четко урегулированного и конституционно закрепленного порядка возмещения вреда граждане сталкиваются с трудностями доказывания, формальным подходом со стороны госорганов и затягиванием судебных процессов, что снижает эффективность защиты прав и подрывает ответственность публичной власти.

Он добавил, что во многих правовых системах ответственность публичной власти уже закреплена на конституционном уровне, а в Казахстане это направление пока развивается через гражданское законодательство, административное судопроизводство и судебную практику.

Ранее сообщалось, что в Секретариат Конституционной комиссии через платформу e-Otinish поступило более четырех тысяч обращений от граждан.

На сегодняшний день Комиссия по Конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.