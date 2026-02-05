Ответственность органов публичной власти предложили закрепить в новой Конституции РК
Председатель Республиканской коллегии юридических консультантов Казахстана Серик Акылбай, выступая на восьмом заседании Конституционной комиссии, предложил закрепить ответственность публичной власти на конституционном уровне, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он напомнил, что Административный процедурно-процессуальный кодекс основан на нескольких ключевых принципах, включая возложение бремени доказывания на государственный орган, приоритет прав граждан — когда все противоречия и неясности административно-процедурного законодательства толкуются в пользу участника процесса, а также принцип разъяснения и активной роли суда. По его словам, административные суды сегодня не ограничиваются представленными доказательствами и всесторонне исследуют все фактические обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела.
Акылбай отметил, что за более чем четыре года с момента введения кодекса в действие существенно изменилась структура судебных решений, которыми действия и решения государственных органов признаются незаконными.
— На практике такая ответственность охватывает широкий круг правонарушений. Речь идет о незаконных решениях, повлекших имущественный ущерб, противоправных административных актах, незаконном привлечении к ответственности, чрезмерном или необоснованном применении мер принуждения, а также о бездействии должностных лиц, вследствие которого ограничиваются права граждан. Особо чувствительными являются сферы уголовного преследования, административного принуждения, лицензирования, а также земельных и торговых отношений. Это связано с тем, что допущенные со стороны власти ошибки или злоупотребление полномочиями в этих сферах могут повлечь для человека серьезные правовые последствия. В этой связи считаю важным поднять вопрос о закреплении ответственности публичной власти на конституционном уровне, — отметил он.
Как отметил спикер, при отсутствии четко урегулированного и конституционно закрепленного порядка возмещения вреда граждане сталкиваются с трудностями доказывания, формальным подходом со стороны госорганов и затягиванием судебных процессов, что снижает эффективность защиты прав и подрывает ответственность публичной власти.
Он добавил, что во многих правовых системах ответственность публичной власти уже закреплена на конституционном уровне, а в Казахстане это направление пока развивается через гражданское законодательство, административное судопроизводство и судебную практику.
Ранее сообщалось, что в Секретариат Конституционной комиссии через платформу e-Otinish поступило более четырех тысяч обращений от граждан.
На сегодняшний день Комиссия по Конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.