12:25, 04 Февраль 2026 | GMT +5
Казахстанцев снова предупредили об отключении радио и телевидения
АО «Казтелерадио» уведомляет о проведении плановых профилактических работ на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных, передает агентство Kazinform.
Работы будут проводиться 5 февраля 2026 года в период с 03:00 до 17:00 часов в соответствии с утверждённым графиком.
На время проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения «OTAU TV», эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии.
АО «Казтелерадио» приносит извинения за возможные временные неудобства и благодарит за понимание.
Ранее планово-профилактические работы прошли в прошлом году.