Казахстанцев снова предупредили об отключении радио и телевидения

Работы будут проводиться 5 февраля 2026 года в период с 03:00 до 17:00 часов в соответствии с утверждённым графиком.

На время проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения «OTAU TV», эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии.

АО «Казтелерадио» приносит извинения за возможные временные неудобства и благодарит за понимание.

Ранее планово-профилактические работы прошли в прошлом году.