РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:25, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстанцев снова предупредили об отключении радио и телевидения

    АО «Казтелерадио» уведомляет о проведении плановых профилактических работ на оборудовании национального спутникового, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также на сетях передачи данных, передает агентство Kazinform.

    Телевизор, пульт, телевидение
    Фото: freepik.com

    Работы будут проводиться 5 февраля 2026 года в период с 03:00 до 17:00 часов в соответствии с утверждённым графиком.

    На время проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения «OTAU TV», эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии.

    АО «Казтелерадио» приносит извинения за возможные временные неудобства и благодарит за понимание.

    Ранее планово-профилактические работы прошли в прошлом году.

    Теги:
    Связь, ТВ, IT Телевидение
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают