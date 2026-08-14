Казахстанцев предупредили о фейках и дипфейках в преддверии выборов в Курултай

В преддверии выборов в Курултай, которые пройдут 23 августа, в казахстанском информационном пространстве фиксируется массовое распространение недостоверных сведений, фейков и провокационных материалов. Об этом сообщает JAQ.OrtCom, передает агентство Kazinform.

По данным центра, применение технологий информационного влияния в больших общественных событиях наблюдается системно. На первом этапе формируется провокационный повод, затем он размещается на анонимных площадках и после этого одномоментно распространяется бот-сетями. Такой механизм позволяет создать искусственный эффект массовости и сымитировать широкий общественный резонанс, говорят эксперты.

В JAQ.OrtCom отмечают, что о централизованном и организованном характере подобных кампаний может свидетельствовать синхронный выход публикаций с идентичными тезисами и визуальным оформлением. В дальнейшем такие сообщения массово тиражируются на различных платформах.

Основными каналами распространения называются анонимные Telegram-каналы, сообщества в социальных сетях и сети взаимосвязанных бот-аккаунтов. В отдельных случаях, по данным центра, прослеживаются признаки скоординированной работы из-за рубежа.

Особое внимание организаторов подобных кампаний, как отмечается, сосредоточено на наиболее чувствительных для общества темах — избирательном процессе, внешней политике и социально-экономических вопросах.

Часть такого контента создается с использованием искусственного интеллекта. Речь идет в том числе о дипфейках — поддельных, но реалистичных аудио-, фото- и видеоматериалах.

В центре считают, что цель подобных действий заключается в дискредитации государственных институтов и официальных лиц, подрыве доверия к институтам власти и искусственном создании социальной напряженности.

Ранее JAQ.OrtCom предупреждал о возможной активизации информационно-манипулятивных кампаний по мере приближения выборов в Курултай.

— В целом за период электоральной кампании зафиксировано порядка 15 серий информационных вбросов, распространенных на более чем 200 анонимных и деструктивных аккаунтах социальных платформ, сайтах и других ресурсах, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, манипулятивной информации, подделок документов, дипфейков с использованием образов казахстанских и зарубежных селебрити, а также руководителей государственных органов, — говорится в сообщении JAQ.OrtCom.

Для противодействия подобному контенту центр подготовил и опубликовал 44 материала — видеоролики, инструкции, обучающие постеры и публикации с опровержениями и разъяснениями. JAQ.OrtCom призывает граждан критически относиться к информации из анонимных источников, особенно к публикациям эмоционально-провокационного характера. В центре подчеркивают, что одновременное появление одного и того же сообщения на десятках каналов и аккаунтах само по себе не подтверждает его достоверность.

Гражданам рекомендуют проверять первоисточник, сопоставлять информацию с официальными данными и материалами профессиональных СМИ, а также не распространять сведения, достоверность которых не подтверждена.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РК начала расследование из-за фейка «о проверке» партии «Әділет». Также руководитель Центра по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Руслан Бекарсланов предупредил казахстанцев о самых распространенных фейках перед выборами.