Генпрокуратура РК начала расследование из-за фейка «о проверке» партии «Әділет»

— В отдельных масс-медиа 4 августа 2026 года опубликован пресс-релиз Генеральной прокуратуры о результатах проверки и выявленных нарушениях в деятельности политической партии «Әділет». Данная информация является заведомо ложной, подобного рода сообщения Генеральная прокуратура не размещала, проверку не проводила, — заявили в Гепрокуратуре.

По факту распространения заведомо ложной информации начато досудебное расследование по п. 3 ч.2 ст. 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

— Обращаем внимание, что в силу законов «О масс-медиа» и «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» журналисты, пользователи онлайн-платформ обязаны проверять достоверность информации и не распространять её, если она ложная и противоправная. В этой связи Генеральная прокуратура призывает соблюдать законодательство, не распространять ложную и противоправную информацию, доверять только официальным сообщениям Генеральной прокуратуры, размещаемой на ведомственном интернет — ресурсе, — отметили в ведомстве.

Ранее руководитель Центра по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Руслан Бекарсланов предупредил казахстанцев о самых распространенных фейках перед выборами.