    16:50, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстанца задержали по подозрению во взломе банковских счетов в Германии

    В Комитете национальной безопасности РК сообщили о задержании хакера в Алматинской области, передает агентство Kazinform.

    Хакеры
    Фото: freepik

    9 декабря КНБ при координации Генеральной прокуратуры РК совместно с Федеральной криминальной полицией Германии реализованы оперативные мероприятия по пресечению киберпреступной деятельности.

    — В Алматинской области выявлен и задержан гражданин Казахстана по подозрению в незаконном доступе к банковским счетам и персональным данным с использованием компьютерных технологий на территории ФРГ. Ущерб от его деятельности предварительно составляет несколько сотен тысяч евро, — говорится в сообщении КНБ.

    В ходе обыска изъяты технические устройства хранения данных и иные вещественные доказательства.

    В ведомстве отметили, что следственные мероприятия продолжаются.

    Ранее сообщалось, что в Германии хакерская атака вывела из строя систему управления города Людвигсхафен.

    Теги:
    Мошенничество КНБ Хакеры Алматинская область Германия Задержания
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
