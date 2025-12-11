Казахстанца задержали по подозрению во взломе банковских счетов в Германии
9 декабря КНБ при координации Генеральной прокуратуры РК совместно с Федеральной криминальной полицией Германии реализованы оперативные мероприятия по пресечению киберпреступной деятельности.
— В Алматинской области выявлен и задержан гражданин Казахстана по подозрению в незаконном доступе к банковским счетам и персональным данным с использованием компьютерных технологий на территории ФРГ. Ущерб от его деятельности предварительно составляет несколько сотен тысяч евро, — говорится в сообщении КНБ.
В ходе обыска изъяты технические устройства хранения данных и иные вещественные доказательства.
В ведомстве отметили, что следственные мероприятия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Германии хакерская атака вывела из строя систему управления города Людвигсхафен.