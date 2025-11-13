Город в Германии парализован хакерами: жители остались без онлайн-сервисов

По данным BILD, уже несколько дней мэрия города работает в ручном режиме — не функционируют интернет, телефония, электронная почта и все онлайн-сервисы.

Первые проблемы появились 6 ноября, когда специалисты IT-отдела зафиксировали аномалии в сети. Чтобы предотвратить возможную утечку данных, все системы были немедленно отключены.

— Наш ИТ-отдел сработал безупречно. Утечки данных не произошло, информация не зашифрована, у нас есть полный доступ к системам, и никаких писем с вымогательством мы не получали, — заявила мэр Людвигсхафена Ютта Штайнрук.

По ее словам, расследование ведет полиция, но причины инцидента пока официально не установлены. Тем временем жители жалуются на остановку работы всех городских служб.

— Я пришел зарегистрировать машину, но меня просто развернули, — рассказал местный житель Али Далл.

По оценкам властей, восстановление инфраструктуры может занять до двух недель. Специалисты продолжают сканировать IT-системы, чтобы убедиться в устранении угрозы. Не исключается версия целенаправленной кибератаки.

Ранее сообщалось, что для защиты топливно-энергетического комплекса от киберугроз в Казахстане будет создан специализированный центр информационной безопасности.