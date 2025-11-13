РУ
    04:43, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Город в Германии парализован хакерами: жители остались без онлайн-сервисов

    В Германии хакерская атака вывела из строя систему управления города Людвигсхафен, второго по величине в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Город в Германии парализован хакерами: жители остались без онлайн-сервисов
    Фото: BILD

    По данным BILD, уже несколько дней мэрия города работает в ручном режиме — не функционируют интернет, телефония, электронная почта и все онлайн-сервисы.

    Первые проблемы появились 6 ноября, когда специалисты IT-отдела зафиксировали аномалии в сети. Чтобы предотвратить возможную утечку данных, все системы были немедленно отключены.

    — Наш ИТ-отдел сработал безупречно. Утечки данных не произошло, информация не зашифрована, у нас есть полный доступ к системам, и никаких писем с вымогательством мы не получали, — заявила мэр Людвигсхафена Ютта Штайнрук.

    По ее словам, расследование ведет полиция, но причины инцидента пока официально не установлены. Тем временем жители жалуются на остановку работы всех городских служб.

    — Я пришел зарегистрировать машину, но меня просто развернули, — рассказал местный житель Али Далл.

    По оценкам властей, восстановление инфраструктуры может занять до двух недель. Специалисты продолжают сканировать IT-системы, чтобы убедиться в устранении угрозы. Не исключается версия целенаправленной кибератаки.

    Ранее сообщалось, что для защиты топливно-энергетического комплекса от киберугроз в Казахстане будет создан специализированный центр информационной безопасности.

