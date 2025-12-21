Казахстанца наградили за вклад в развитие футзала на всемирном форуме в Бразилии

Среди гостей и участников форума — известные представители мирового футзала, в том числе легендарный бразильский игрок Фалькао, ведущие тренеры, эксперты и представители топ-клубов.

В рамках гала-церемонии были отмечены лучшие специалисты и клубы, внесшие вклад в развитие футзала в мире.

Среди лауреатов оказались бразильские команды Illes Balears Palma Futsal и Stein Cascavel, а также президент алматинского футзального клуба «Кайрат» Кайрат Оразбеков. Казахстанский функционер был отмечен международной номинацией за вклад в развитие футзала.

Также форум посетил спортивный директор алматинского клуба Густаво, принявший участие в деловой и профессиональной программе мероприятия.

Помимо получения награды, участие в Mundo do Futsal Experience 2025 позволило руководителям казахстанского клуба обменяться международным опытом, обсудить современные тенденции развития футзала и укрепить профессиональные связи на мировом уровне.

Mundo do Futsal Experience — это комплексная международная платформа, включающая международный футзальный конгресс (панельные дискуссии, семинары, мастер-классы), деловую и выставочную зону спортивной индустрии, турниры среди детских и юношеских команд, соревнования и финальные матчи женского футзала, практические клиники с участием тренеров и игроков, товарищеские и показательные матчи, гала-церемонию с награждением клубов, игроков, тренеров и функционеров.

Ранее казахстанские клубы «Кайрат» и «Семей» успешно преодолели квалификационный этап в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу.