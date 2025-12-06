«Кайрат» прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

Первая игра в Бельгии завершилась победой «Кайрата» со счетом 7:4.

Ответный матч в Алматы между командами прошел не менее интересно и вместил в себя 7 голов, 2 незабитых пенальти и 1 удаление.

Алматинцы на домашней арене Дворца спорта имени Балуана Шолака не растерялись и уверенно обыграли соперников из Бельгии со счетом 5:3. Дублем отметился капитан алматинцев Биржан Оразов, еще по голу забили Джахангир Рашит, Жоау Пауло и Атирсон Сильва. Не забил пенальти в составе «Кайрата» Эдсон.

У бельгийской команды в Алматы отличились Эду, Грелло и Дильен, пенальти в ворота «Кайрата» не забил Грелло.

В следующем раунде «Кайрат» сыграет с испанской «Картахеной».

