Казахстанский теннисист Шевченко оценил свои шансы на Уимблдоне

Казахстанский теннисист Александр Шевченко, занимающий 97-е место вмировом рейтинге, готовится к старту в основной сетке «Уимблдона». В первом круге ему предстоит сыграть против американца Райли Опелки. В эксклюзивном интервью агентству Kazinform спортсмен поделился мнением о своем текущем состоянии, ожиданиях от турнира и особенностях предстоящего поединка.

Физическая форма перед стартом турнира

По словам теннисиста, он подходит к турниру в Лондоне в хорошей физической форме. Ранее он испытывал сложности со здоровьем, однако курс лечения дал положительный эффект.

— Здоровье — нормально. Были проблемы с коленом, сейчас уже намного лучше. Сделал уколы, вылечил, уже лучше играю. Лучше результаты из-за этого, — пояснил Шевченко, комментируя текущее самочувствие.

Он также подчеркнул, что ему удалось адаптироваться к травяному покрытию, на котором проходят матчи «Уимблдона». Это позволяет ему подходить к турниру с более позитивным настроем и боевым духом.

— Готов на траве играть. В принципе, уже адаптировался. С каждым годом всебольше нравится играть на этом покрытии, — отмечает 24-летний теннисист.

Отвечая на вопрос о спортивных задачах на турнир, Шевченко отметил, что не исключает возможности пройти до третьего или даже четвертого раунда. Однако он осторожен в прогнозах и понимает, что многое будет зависеть от деталей конкретного матча.

Особенности предстоящего соперника

В первом раунде казахстанцу предстоит матч против представителя США Райли Опелки, который расположился на 72-й позиции мирового рейтинга. Это один из самых высоких теннисистов на турнире, чей рост составляет 211 см.

27-летний американец обладает мощной подачей, что делает его особенно опасным на траве — самом быстром покрытии в теннисе. Однако Шевченко уже имеет опыт противостояния с ним — в начале сезона они встречались в Далласе на корте с твердым покрытием.

— Мы встречались с ним в Далласе, тогда было очень сложно. Первый сет был близкий, во втором сете я отдал одну подачу — из-за этого поплатился. Но с ним играть — это своего рода рулетка. Если пару раз угадаю подачу, сыграю на важных мячах более сконцентрировано, то вполне могу рассчитывать на победу, — рассказал Шевченко о своем опыте встречи с американцем.

Разбирая игровые особенности Опелки, казахстанский спортсмен обратил внимание на контраст между его подачей и остальными элементами игры. По его словам, при всей мощи и эффективности на подаче, американец не отличается высокой мобильностью и может допускать ошибки в розыгрышах.

— У него мощная подача, которую нужно уметь принимать. Но при этом у него слабое передвижение по корту из-за роста. Он может ошибаться. Если удерживать мяч в пределах площадки как можно дольше, играть надежно, то этого может быть достаточно, — объяснил теннисист, комментируя тактический подход к игре с таким соперником.

Роль удачи в теннисе и предпочтительные условия

Александр Шевченко считает, что в теннисе большое значение имеют внешние и психологические факторы, которые часто выходят за рамки подготовки. Речь идет как о типе покрытия и погодных условиях, так и о состоянии соперника, которое не всегда можно предсказать.

— В теннисе элемент удачи имеет большое значение. Каждую неделю все по-разному: кому-то покрытие подходит, кому-то не подходит. Кто-то в какой-то момент невероятно чувствует мяч, у кого-то проблемы в личной жизни или травма. Никогда не знаем, что происходит с игроками. Все возможно, — заметил спортсмен.

Говоря о своих игровых предпочтениях, он признался, что наиболее уверенно чувствует себя на закрытых кортах с твердым покрытием. Такие условия позволяют лучше контролировать игру и минимизировать влияние внешних факторов, таких как ветер или солнце.

Матч Шевченко против Опелки запланирован на вторник. По прогнозу, в день игры ожидается жаркая погода, но спортсмен выразил уверенность, что справится с такими условиями. Он напомнил, что ранее неоднократно выступал при экстремальных температурах, в том числе на командном турнире United Cup в Австралии, где температура воздуха превышала +40 градусов Цельсия.

Ранее казахстанские теннисисты Александр Бублик и Юлия Путинцева поделились мнением о сильных качествах своих соперников по первому раунду «Уимблдона».