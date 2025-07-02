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    20:16, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанский спецназ участвует в международных учениях в Турции

    В Турции проходят международные учения специального назначения «Анадолу-2025» с участием военнослужащих из 33 стран, включая Казахстан, Азербайджан, Пакистан, Узбекистан и другие, передает агентство Kazinform со ссылкой на МО РК.

    Казахстанский спецназ участвует в международных учениях в Турции
    Фото: МО РК

    Казахстан на учениях представляет личный состав Сил специальных операций Вооруженных сил.

    В активной фазе учений казахстанские военнослужащие отрабатывают действия в городских условиях, беспарашютное десантирование, эвакуацию раненых и применение беспилотных летательных аппаратов.

    Казахстанский спецназ участвует в международных учениях в Турции
    Фото: МО РК

    — Участие бойцов Сил специальных операций в учениях способствует повышению боевой выучки, обмену опытом и укреплению взаимодействия с подразделениями специального назначения, — говорится в сообщении МО РК.

    Завершение учений запланировано на 3 июля.

    Ранее мы писали, что казахстанские спецназовцы выступят на престижных соревнованиях в Иордании.

    Теги:
    Военные Учения Вооруженных сил Казахстан Турция Учения Спецназ Вооруженные силы Минобороны РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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