Казахстанский спецназ участвует в международных учениях в Турции

Казахстан на учениях представляет личный состав Сил специальных операций Вооруженных сил.

В активной фазе учений казахстанские военнослужащие отрабатывают действия в городских условиях, беспарашютное десантирование, эвакуацию раненых и применение беспилотных летательных аппаратов.

Фото: МО РК

— Участие бойцов Сил специальных операций в учениях способствует повышению боевой выучки, обмену опытом и укреплению взаимодействия с подразделениями специального назначения, — говорится в сообщении МО РК.

Завершение учений запланировано на 3 июля.

Ранее мы писали, что казахстанские спецназовцы выступят на престижных соревнованиях в Иордании.