Казахстанский спецназ участвует в международных учениях в Турции
В Турции проходят международные учения специального назначения «Анадолу-2025» с участием военнослужащих из 33 стран, включая Казахстан, Азербайджан, Пакистан, Узбекистан и другие, передает агентство Kazinform со ссылкой на МО РК.
Казахстан на учениях представляет личный состав Сил специальных операций Вооруженных сил.
В активной фазе учений казахстанские военнослужащие отрабатывают действия в городских условиях, беспарашютное десантирование, эвакуацию раненых и применение беспилотных летательных аппаратов.
— Участие бойцов Сил специальных операций в учениях способствует повышению боевой выучки, обмену опытом и укреплению взаимодействия с подразделениями специального назначения, — говорится в сообщении МО РК.
Завершение учений запланировано на 3 июля.
Ранее мы писали, что казахстанские спецназовцы выступят на престижных соревнованиях в Иордании.