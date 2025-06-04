Казахстанские спецназовцы выступят на престижных соревнованиях в Иордании

Состязания пройдут на полигоне Центра подготовки сил Специальных операций имени короля Абдаллы в Иордании. Соревнования ежегодно собирают элитные подразделения со всего мира — в этом году участие подтвердили команды из около 40 стран.

Военнослужащие отрабатывают тактику ведения боя, штурмовые действия, стрельбу, элементы эвакуации и взаимодействие в составе группы.

Фото: Минобороны РК

Подготовка ведется в горной местности, в условиях сильной жары и ограниченных ресурсов. Занятия направлены на проверку физической выносливости, психологической устойчивости и скорости принятия решений.

— Бойцы ССО делают все для того, чтобы достойно представить страну и продемонстрировать высокий уровень профессиональной подготовки, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что казахстанские военнослужащие отличились на ЧМ по рукопашному бою в Турции.