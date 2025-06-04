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    14:53, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанские спецназовцы выступят на престижных соревнованиях в Иордании

    Команда Сил специальных операций Вооруженных сил РК проходит завершающий этап подготовки к 14-му Международному соревнованию Warrior Competition 2025, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

    Казахстанские спецназовцы выступят на престижных соревнованиях в Иордании
    Фото: Минобороны РК

    Состязания пройдут на полигоне Центра подготовки сил Специальных операций имени короля Абдаллы в Иордании. Соревнования ежегодно собирают элитные подразделения со всего мира — в этом году участие подтвердили команды из около 40 стран.

    Военнослужащие отрабатывают тактику ведения боя, штурмовые действия, стрельбу, элементы эвакуации и взаимодействие в составе группы.

    Казахстанские спецназовцы выступят на престижных соревнованиях в Иордании
    Фото: Минобороны РК

    Подготовка ведется в горной местности, в условиях сильной жары и ограниченных ресурсов. Занятия направлены на проверку физической выносливости, психологической устойчивости и скорости принятия решений.

    — Бойцы ССО делают все для того, чтобы достойно представить страну и продемонстрировать высокий уровень профессиональной подготовки, — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что казахстанские военнослужащие отличились на ЧМ по рукопашному бою в Турции.

    Теги:
    Военные Спецназ Вооруженные силы Минобороны РК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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