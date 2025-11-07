Казахстанский пловец избран представителем атлетов в международной спортивной ассоциации

Выборы состоялись в преддверии Игр исламской солидарности, которые пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), с участием представителей национальных олимпийских комитетов стран-членов Ассоциации.

В голосовании участвовали спортсмены, делегированные каждым НОК. По итогам выборов в Комиссию вошли восемь кандидатов из пятнадцати.

Игры исламской солидарности-2025 состоятся с 7 по 21 ноября. Казахстанскую сборную представят более 100 спортсменов, которые выступят в 15 видах спорта.

