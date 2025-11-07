РУ
    Казахстанский пловец избран представителем атлетов в международной спортивной ассоциации

    Казахстанский пловец, член национальной сборной Адильбек Мусин избран в состав Комиссии атлетов Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК. 

    Адильбек Мусин
    Фото: Kazinform

    Выборы состоялись в преддверии Игр исламской солидарности, которые пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), с участием представителей национальных олимпийских комитетов стран-членов Ассоциации.

    В голосовании участвовали спортсмены, делегированные каждым НОК. По итогам выборов в Комиссию вошли восемь кандидатов из пятнадцати.

    Игры исламской солидарности-2025 состоятся с 7 по 21 ноября. Казахстанскую сборную представят более 100 спортсменов, которые выступят в 15 видах спорта.

    С 7 по 21 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоятся VI Игры исламской солидарности. Ранее мы писали о том, что  Казахстан вошел в десятку стран с самым большим составом на Играх исламской солидарности.  Первые представители сборной Казахстана уже выступили.  

