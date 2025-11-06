20:55, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5
Первые представители сборной Казахстана выступили на Играх исламской солидарности
В Эр-Рияде стартовали первые соревнования в рамках Игр исламской солидарности, передает агентство Kazinform со ссылкой на olympic.kz.
До официального открытия атлеты начали соревноваться в некоторых видах спорта.
Представители сборной Казахстана выступили в пенчак силате. В итоге Нурдаулет Тасмаганбетов (до 65 кг) стал первым, второе место заняла Арай Аманбай (до 60 кг), а Уали Жалгасбай (до 60 кг) показал третий результат.
Пенчак силат на Исламиаде-2025 является демонстрационным видом спорта и награды в официальный командный зачет не идут.
Напомним, Казахстан вошел в десятку стран с самым большим составом на Играх исламской солидарности, которые проходят в Саудовской Аравии.