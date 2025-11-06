РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:55, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Первые представители сборной Казахстана выступили на Играх исламской солидарности

    В Эр-Рияде стартовали первые соревнования в рамках Игр исламской солидарности, передает агентство Kazinform со ссылкой на olympic.kz.

    Первые представители сборной Казахстана выступили на Играх исламской солидарности
    Фото: facebook/ISSAsportofficial

    До официального открытия атлеты начали соревноваться в некоторых видах спорта.

    Представители сборной Казахстана выступили в пенчак силате. В итоге Нурдаулет Тасмаганбетов (до 65 кг) стал первым, второе место заняла Арай Аманбай (до 60 кг), а Уали Жалгасбай (до 60 кг) показал третий результат.

    Пенчак силат на Исламиаде-2025 является демонстрационным видом спорта и награды в официальный командный зачет не идут.

    Напомним, Казахстан вошел в десятку стран с самым большим составом на Играх исламской солидарности, которые проходят в Саудовской Аравии.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Саудовская Аравия
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
    Сейчас читают