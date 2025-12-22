С начала года Комитетом миграционной службы выдано:

1,9 млн удостоверений личности;

1,1 млн паспортов гражданина РК;

303 тысячи детских паспортов.

— Летом в СМИ сообщалось об изменении дизайна казахстанского паспорта. Какие элементы добавлены?

— Буквально с 3 июля этого года мы запустили новые образцы документов. Увеличили степени защиты. И в последнем таком образце появился барс и ряд других защитных элементов, которые позволяют нам выявлять так называемые подделки, — отметил председатель комитета Аслан Аталыков.

— А почему именно барс?

— Барс все-таки является символикой нашего государства, символом силы. «Сила» нашего паспорта она довольно-таки высока на сегодняшний день, — подчеркнул Аталыков.

В 2025 году казахстанский паспорт укрепил позиции в мировом рейтинге: граждане Казахстана могут без визы посещать 79 стран. Среди стран Центральной Азии Казахстан занимает лидирующую позицию, опередив Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Рейтинг возглавляют Сингапур (193 направления), Япония и Южная Корея (по 190).

В период с 30 августа по 15 сентября 2025 года проведенный комплексный аудит авиационной безопасности показал, что уровень соответствия казахстанского паспорта международным стандартам ИКАО составил 95,7%, значительно превышая мировой показатель (72%) и среднеевропейский уровень (87,9%). Это подтверждает высокий уровень защиты паспорта от подделок.

— Можете назвать самого старшего обладателя паспорта или самого младшего?

— У нас есть услуга выездного документирования. Наши сотрудники с чемоданчиком, в котором есть компьютер, фотоаппарат, стилусы для подписей, выезжают к людям на дом и документируют. В основном это для людей преклонного возраста. Самый старший гражданин Казахстана, продокументирован, 1915 года рождения. Это уроженка Костанайской области, живет в городе Костанай. Также ее құрдас — уроженка Актюбинской области, 1915 года рождения. Людям по 110 лет, — рассказал спикер.

— Какие ключевые цифровые решения были внедрены именно в этом году?

— В 2025 году мы в тестовом режиме запустили такой пилотный проект как онлайн-документирование. В рамках этой услуги предусмотрена так называемая система биометрической идентификации. То есть, искусственный интеллект определяет живость лица, качество фотографии, подходит ли она стандартам, нет ли там фотошопа. На следующий год, если тест будет успешен, намереваемся запустить проект в «боевую среду», — говорит Аслан Аталыков.

Напомним, что с февраля этого года начата разработка нового дизайна паспорта гражданина Республики Казахстан.