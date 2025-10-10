Разрабатывается новый дизайн казахстанского паспорта

Как сообщил Государственный советник РК Ерлан Карин, к работе привлечены ведущие дизайнеры Национального банка и эксперты Банкнотной фабрики. На данный момент сформированы базовые подходы к визуальному оформлению документа. При разработке учитываются международные стандарты и современные тенденции — минималистичный стиль, фоновые изображения на визовых страницах, а также новые элементы защиты от подделок.

Подготовлена концепция, отражающая уникальные особенности Казахстана: национальную идентичность, культурное многообразие и достопримечательности страны. Ее презентация состоится в ближайшее время.

Следующим этапом станет изготовление сигнального макета. С учетом многоступенчатого процесса печати и внедрения защитных технологий эта работа займет несколько месяцев.

— Действующий образец находится в обращении уже 17 лет. Введение нового дизайна не повлечет за собой массовую замену паспортов. Документы нового образца будут выдаваться по мере окончания срока действия, порчи или по желанию граждан. Стоимость оформления останется прежней. Сегодня совместно со специалистами Банкнотной фабрики обсудил технические детали дальнейшей работы над цифровым макетом и производством паспорта нового образца, — сообщил Ерлан Карин на своей странице в Instagram.

С июля этого года казахстанцы получают паспорта нового образца, оснащенные дополнительной степенью защиты