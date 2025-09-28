РУ
    20:05, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанский гимнаст завоевал «золото» на этапе Кубка вызова в Венгрии

    Дмитрий Патанин стал победителем этапа Кубка вызова в Сомбатхее (Венгрия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Дмитрий Патанин
    Фото: НОК

    Представитель команды Казахстана стал лучшим в вольных упражнениях. В финале Патанин набрал 13.900 балла.

    Второе место занял Кевин Пенев из Болгарии — 13.600. На третью ступень пьедестала поднялся Артем Долгопят (Израиль) — 13.200.

    Ранее сообщалось о том, кто представит Казахстан на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике.

