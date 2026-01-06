РУ
    13:52, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанский футболист получил рабочую визу в Великобританию

    Казахстанский футболист 26-летний Ислам Чесноков получил предварительное одобрение на визу в Великобританию для перехода в шотландский футбольный клуб «Хартс», передает Kazinform.

    Ислам Чесноков
    Фото Instagram/chesnokov46

    На текущий момент известно, что 26-летний футболист провел встречу на «Хэмпден Парк» в понедельник утром, чтобы завершить процесс и оформить все необходимые документы.

    Оформление визы должно быть завершено в течение 48 часов, и он официально станет игроком «Хартс» до конца недели.

    По данным издания Еdinburgh news, Чесноков прибыл в Шотландию в субботу после задержки рейса в Амстердаме. Он встретился с главным тренером «Хартс» Дереком МакИннесом и сейчас обустраивается в Эдинбурге. Ожидается, что он начнет тренировки со своими новыми товарищами по команде позже на этой неделе, как только получит визу и официально подпишет долгосрочный контракт.

    «Хартс» договорились о предварительном контракте с Чесноковым прошлым летом, после того как не смогли подписать с ним постоянный контракт. Теперь же, так как договор Чеснокова с костанайским «Тоболом» истек 31 декабря 2025 года, казахстанский футболист переходит в шотландский «Хартс» в качестве свободного агента.

    Главный тренер «Хартс» МакИннес заявил, что с нетерпением ждет начала работы с Чесноковым.

    Отметим, что Чесноков родом из Усть-Каменогорска и является также футболистом сборной Казахстана. 

