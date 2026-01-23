Казахстанцам до 1 марта нужно выбрать специальный налоговый режим
С 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс, в котором предусмотрены три специальных налоговых режима: для самозанятых, на основе упрощённой декларации и для крестьянских (фермерских) хозяйств, передает агентство Kazinform со ссылкой на ДГД по Мангистауской области.
Относительно перехода на упрощенную декларацию
Налогоплательщикам, планирующим применять СНР на основе упрощённой декларации, необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.
В случае, если такое уведомление не представлено до 1 марта 2026 года, они автоматически будут переведены на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала с 1 января 2026 года.
Уведомление возможно подать через:
— кабинет налогоплательщика (ИС ИСНА в разделе «Подать документы» — «Уведомление о применяемом режиме налогообложения»);
— специальное мобильное приложение «e-Salyq Business» («сервис» — «смена налогового режима ИП»);
— УГД по месту нахождения на бумажном носителе.
— приложения банков.
Также на сегодня такой сервис реализован в приложении Kaspi Bank в разделе «Госуслуги» — «Изменение реквизитов и налогового режима ИП».
Относительно перехода на режим для самозанятых
1 марта 2026 года налоговые органы автоматически снимут с учета в качестве ИП налогоплательщиков, применявших в 2025 году СНР на основе патента или СНР с использованием специального мобильного приложения.
Датой снятия с учета будет признаваться 1 января 2026 года, при этом сохраняется право подать заявление на снятие самостоятельно.
Примечание: снятие с учета не будет произведено в случаях, если налогоплательщиком подано уведомление о применяемом режиме с выбором другого режима.
При этом датой начала применения СНР для самозанятых признается дата формирования первого чека в мобильном приложении «e-Salyq Business».
Относительно перехода на режим для КФХ
Переход на данный режим осуществляется автоматически налоговыми органами до 1 марта 2026 года и не требует подачи уведомления.
О том, как выбрать налоговый режим в 2026 году, мы писали ранее.