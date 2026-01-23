Казахстанцам до 1 марта нужно выбрать специальный налоговый режим

Относительно перехода на упрощенную декларацию

Налогоплательщикам, планирующим применять СНР на основе упрощённой декларации, необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения.

В случае, если такое уведомление не представлено до 1 марта 2026 года, они автоматически будут переведены на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала с 1 января 2026 года.

Уведомление возможно подать через:

— кабинет налогоплательщика (ИС ИСНА в разделе «Подать документы» — «Уведомление о применяемом режиме налогообложения»);

— специальное мобильное приложение «e-Salyq Business» («сервис» — «смена налогового режима ИП»);

— УГД по месту нахождения на бумажном носителе.

— приложения банков.

Также на сегодня такой сервис реализован в приложении Kaspi Bank в разделе «Госуслуги» — «Изменение реквизитов и налогового режима ИП».

Относительно перехода на режим для самозанятых

1 марта 2026 года налоговые органы автоматически снимут с учета в качестве ИП налогоплательщиков, применявших в 2025 году СНР на основе патента или СНР с использованием специального мобильного приложения.

Датой снятия с учета будет признаваться 1 января 2026 года, при этом сохраняется право подать заявление на снятие самостоятельно.

Примечание: снятие с учета не будет произведено в случаях, если налогоплательщиком подано уведомление о применяемом режиме с выбором другого режима.

При этом датой начала применения СНР для самозанятых признается дата формирования первого чека в мобильном приложении «e-Salyq Business».

Относительно перехода на режим для КФХ

Переход на данный режим осуществляется автоматически налоговыми органами до 1 марта 2026 года и не требует подачи уведомления.

О том, как выбрать налоговый режим в 2026 году, мы писали ранее.