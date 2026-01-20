Как выбрать налоговый режим в 2026 году
С 1 января 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс, который сократил количество специальных налоговых режимов до трех, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.
Комитет государственных доходов МФ РК разъяснил, какие режимы предусмотрены и в каких случаях предпринимателям необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о выборе режима налогообложения. Новым Налоговым кодексом предусмотрены три специальных налоговых режима: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских и фермерских хозяйств.
— В рамках нового Налогового кодекса количество специальных налоговых режимов сокращено, то есть они оптимизированы до трех, ранее их было семь. Осталось три специальных налоговых режима. Первый — специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Второй — специальный налоговый режим для самозанятых. Третий — специальный налоговых режим для крестьянских и фермерских хозяйств, — отметил руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов МФ РК Ерканат Шынберген.
Что нужно знать предпринимателям: СНР на основе упрощенной декларации
Налогоплательщикам, планирующим применять данный режим, необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения. Если уведомление не представлено в указанный срок, налогоплательщики автоматически будут переведены на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала с 1 января 2026 года.
Подать уведомление можно через:
- Кабинет налогоплательщика (ИС ИСНА в разделе «Подать документы» — «Уведомление о применяемом режиме налогообложения»);
- Специальное мобильное приложение «E-Salyq Business» («сервис» — «смена налогового режима ИП»);
- УГД по месту нахождения на бумажном носителе;
- Приложения банков (на сегодня сервис реализован в приложении Kaspi Bank в разделе «госуслуги» — «изменение реквизитов и налогового режима ИП»).
Переход на режим для самозанятых
С 1 марта 2026 года налоговые органы автоматически снимут с учета в качестве ИП налогоплательщиков, применявших в 2025 году СНР на основе патента или СНР с использованием специального мобильного приложения.
Датой снятия с учета будет признаваться 1 января 2026 года, при этом сохраняется право подать заявление на снятие с учета самостоятельно. Снятие с учета не производится в случаях, если налогоплательщиком подано уведомление о применяемом режиме с выбором другого режима.
При этом датой начала применения СНР для самозанятых признается дата формирования первого чека в мобильном приложении «e-Salyq Business».
Переход на режим для крестьянских и фермерских хозяйств (КФХ)
Переход на данный режим осуществляется автоматически налоговыми органами до 1 марта 2026 года и не требует подачи уведомления.
