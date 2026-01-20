Как выбрать налоговый режим в 2026 году

Комитет государственных доходов МФ РК разъяснил, какие режимы предусмотрены и в каких случаях предпринимателям необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о выборе режима налогообложения. Новым Налоговым кодексом предусмотрены три специальных налоговых режима: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских и фермерских хозяйств.

— В рамках нового Налогового кодекса количество специальных налоговых режимов сокращено, то есть они оптимизированы до трех, ранее их было семь. Осталось три специальных налоговых режима. Первый — специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Второй — специальный налоговый режим для самозанятых. Третий — специальный налоговых режим для крестьянских и фермерских хозяйств, — отметил руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов МФ РК Ерканат Шынберген.

Что нужно знать предпринимателям: СНР на основе упрощенной декларации

Налогоплательщикам, планирующим применять данный режим, необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения. Если уведомление не представлено в указанный срок, налогоплательщики автоматически будут переведены на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала с 1 января 2026 года.

Подать уведомление можно через:

Кабинет налогоплательщика (ИС ИСНА в разделе «Подать документы» — «Уведомление о применяемом режиме налогообложения»);

Специальное мобильное приложение «E-Salyq Business» («сервис» — «смена налогового режима ИП»);

УГД по месту нахождения на бумажном носителе;

Приложения банков (на сегодня сервис реализован в приложении Kaspi Bank в разделе «госуслуги» — «изменение реквизитов и налогового режима ИП»).

Переход на режим для самозанятых

С 1 марта 2026 года налоговые органы автоматически снимут с учета в качестве ИП налогоплательщиков, применявших в 2025 году СНР на основе патента или СНР с использованием специального мобильного приложения.

Датой снятия с учета будет признаваться 1 января 2026 года, при этом сохраняется право подать заявление на снятие с учета самостоятельно. Снятие с учета не производится в случаях, если налогоплательщиком подано уведомление о применяемом режиме с выбором другого режима.

При этом датой начала применения СНР для самозанятых признается дата формирования первого чека в мобильном приложении «e-Salyq Business».

Переход на режим для крестьянских и фермерских хозяйств (КФХ)

Переход на данный режим осуществляется автоматически налоговыми органами до 1 марта 2026 года и не требует подачи уведомления.

Ранее мы уже рассказывали про новые правила: как с 2026 года упростится налоговая отчетность в Казахстане.